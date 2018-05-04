Düğün.com her yıl evlilik hazırlığındaki 300 bin çifte ulaşıyor

Evlenme sürecinde olan her iki çiftten birine ulaşan Düğün.com, düğünmekânından organizasyon şirketine,nikâh şekerinden, düğün pastasına kadar 30 kategoride hizmet vererek hem evlenme sürecinde olan çiftler için yol haritası çiziyor hem de sektörde hizmet veren pek çok paydaşı tek çatı altında ulaşılabilir kılıyor. Aynı zamanda bünyesinde bulunan 20.000’den fazla firmaya da yılda 1 milyon 250.000 nitelikliiş potansiyeli yaratan Düğün.com, bu firmaların en büyük pazarlama kanalı olarak hizmet veriyor.

Evliliğe dair aradınız her şey Düğün.com’da…

2013 yılında ünlü girişimci Hasan Aslanoba’dan aldığı 3 milyon dolarlık yatırım ile yoluna hız kesmeden devam eden Düğün.com, bünyesine geçtiğimiz ay satın aldığı İyisahne.com’u da dahil ederek yatırımlarına ivme kazandırdı.

Düğün.com 100 kişilik çalışanı hizmet verirken, Türkiye’de çoğu kadın günlük 150.000 kullanıcıya ulaşıyor. Düğün.com CEO’su Emek Kırbıyık;“Çiftler evlilik kararı aldığı andan itibaren ilk iş olarak internette düğün mekânı aratıyor. Sistemimizle bu şekilde tanışan kullanıcılar binlerce düğün mekânı içerisinden kendi bütçesine ve zevkine göre mekânlarla iletişime geçiyor ve daha sonra bu firmalardan herhangi bir tanesi ile anlaşma yapabiliyor. Düğün.com üyesi olan bu çiftlerin anlaştığı düğün mekânı ve düğün tarihi ile çiftin ekonomik gelir düzeyine ve ev için ne zaman alışveriş yapması gerektiğini bilerek çiftlere var olan beyaz eşya ya da mobilya ya da onlarca kalem de ihtiyacı olabilecek her ürün hakkında onlara bilgi ve önerilerde bulunuyor” diye belirtiyor.