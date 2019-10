DüğünBuketi.com 10 milyon TL değerlemeyle aldığı yatırımla yeni döneme başlıyor!

HAYAL ETTİĞİNİZ DÜĞÜN BİR TIK UZAĞINIZDA! Evlenen her 4 çiftten birinin tercih ettiği DüğünBuketi.com hizmetleri sayesinde hem müstakbel çiftleri hem de üye firmaları memnun ediyor. Danışmanlık hizmeti ile de yeni çiftlerin taleplerini firmalarla paylaşarak, Türkiye’de düğün sektörünün gelişimine ciddi bir katkı sunuyor.

DÜĞÜNBUKETİ.COM: DÜĞÜN VE DAVETLERİNİZ İÇİN GÜVENİLİR DANIŞMANLIK 2016 yılında İzmir'de kurulan girişim 2017'de İstanbul'da, 2018'de ise Ankara'da faaliyete geçti. 2019 yılında ise Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Kocaeli ve Muğla gibi illerde de hizmetlerini geliştiren DüğünBuketi.com, her yıl trafiğini 3 kat arttırarak ilerliyor. Ayrıca ciro ve satışlarda da her yıl 3 kat ivme kazanarak ilerlediklerini ileten şirketin CEO’su Bilgehan Yılmaz, önümüzdeki dönem içinde bu ivmenin daha da artacağını iletti.

Online olarak firmalar ve çiftleri buluşturan Düğün Buketi , düğün hazırlıkları rehberi ile de düğün ve davetlere dair ihtiyaç duyulan her konuda bilgilendirme sağlıyor. Çiftler, site üzerinden hayal ettikleri düğün için fiyat teklifi alabildikleri gibi, ücretsiz düğün planlama ve danışmanlık hizmeti sayesinde de aradıkları mekan ve firmaya hızlıca ulaşabiliyorlar.

DüğünBuketi.com’un paylaştığı bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de her yıl 165 bin çift evleniyor. Her dört çiftten biri DüğünBuketi.com’a başvuruyor. Her ay yaklaşık 500 bin ziyaretçi DüğünBuketi.com’da düğün firması arıyor.

Çiftler DüğünBuketi.com’dan ücretsiz olarak yararlanırken, düğün firmalarının sisteme katılabilmeleri için ücretli üye olmaları gerekiyor. Eğer platforma katılan bir firma üyeliği süresince iş alamazsa ücret iadesi veya ücretsiz üyelik yenilemesi yapabiliyor.

DüğünBuketi.com kurucusu Bilgehan Yılmaz, düğün mekanlarına ulaşılabilen bir platform olarak başladıklarını ancak, Türkiye’de sektördeki ihtiyaçlar doğrultusunda, düğün planlamasına dair her şeyi barındıran bir portala dönüştüklerini iletiyor. Yalın girişim modeliyle geliştirdikleri sistem ile Yılmaz, yurtdışındaki düğün organizasyonu konusunda birçok trendin Türkiye’de hızlı bir şekilde tanıtılmasını da sağlayan bir platform olduklarını belirtiyor.

Bilgehan Yılmaz kısıtlı kaynaklarla, 3 kişi ile başlayan bu serüvenin kısa bir sürede onlarca çalışana ve yüzlerce ücretli üye firmaya ulaştığını iletti. Ancak bu başarıların henüz yolun başı olduğunu ve Türkiye’deki büyümeleri yanı sıra ABD, Avrupa ve Arap ülkelerine de açılmayı hedeflediklerini söyledi.