DüğünBuketi.com 10 milyon TL değerlemeyle aldığı yatırımla yeni döneme başlıyor!

DÜĞÜN BUKETİ NASIL ÇALIŞIYOR? DüğünBuketi.com , evlilik hazırlığındaki çiftlerin en uygun düğün ve organizasyon firmalarını bulmalarını amaçlıyor. Düğün Buketi’nin sağladığı platform sayesinde kullanıcılar, düğün ve davet mekanlarından organizasyon firmalarına, dış çekim fotoğrafçılarından gelinlik ve aksesuarlar için moda evlerine kadar, düğün ile ilgili tüm seçeneklere ulaşıp fiyat teklifi alabiliyorlar. Mekan ve firmalar ise, platform sayesinde hizmet ve ürünlerini kullanıcıya daha iyi bir şekilde sunmuş oluyorlar.

Daha önce melek yatırımcı Kaan Yılmaz tarafından yatırım alan şirketin son yatırım ile beraber değerlemesi 10 milyon TL’ye ulaştı.

Evlilik hazırlığındaki çiftlerin, düğün firmalarından teklif alarak seçim yapmalarını ve düğün planlama üzerine ücretsiz danışmanlık almalarını sağlayan Düğünbuketi.com , yatırım aldığını duyurdu. Söz konusu yatırım, başta lider yatırımcı Atanova Ventures olmak üzere, Startupfon.com melek yatırımcılarından Doruk Pala , TR Angels partnerlerinden Atakan Atalar ve melek yatırımcı Deniz Güvenen 'den geldi.

Online olarak firmalar ve çiftleri buluşturan Düğün Buketi, düğün hazırlıkları rehberi ile de düğün ve davetlere dair ihtiyaç duyulan her konuda bilgilendirme sağlıyor. Çiftler, site üzerinden hayal ettikleri düğün için fiyat teklifi alabildikleri gibi, ücretsiz düğün planlama ve danışmanlık hizmeti sayesinde de aradıkları mekan ve firmaya hızlıca ulaşabiliyorlar.

DÜĞÜNBUKETİ.COM: DÜĞÜN VE DAVETLERİNİZ İÇİN GÜVENİLİR DANIŞMANLIK



2016 yılında İzmir'de kurulan girişim 2017'de İstanbul'da, 2018'de ise Ankara'da faaliyete geçti. 2019 yılında ise Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Kocaeli ve Muğla gibi illerde de hizmetlerini geliştiren DüğünBuketi.com, her yıl trafiğini 3 kat arttırarak ilerliyor. Ayrıca ciro ve satışlarda da her yıl 3 kat ivme kazanarak ilerlediklerini ileten şirketin CEO’su Bilgehan Yılmaz, önümüzdeki dönem içinde bu ivmenin daha da artacağını iletti.

HAYAL ETTİĞİNİZ DÜĞÜN BİR TIK UZAĞINIZDA!



Evlenen her 4 çiftten birinin tercih ettiği DüğünBuketi.com hizmetleri sayesinde hem müstakbel çiftleri hem de üye firmaları memnun ediyor. Danışmanlık hizmeti ile de yeni çiftlerin taleplerini firmalarla paylaşarak, Türkiye’de düğün sektörünün gelişimine ciddi bir katkı sunuyor.