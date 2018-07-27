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Dün ekmeğe zam geldi ! Şimdi de süte 50 kuruş zam geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Ulusal Süt Konseyi bugün Ankara'da toplanacak. Çiğ süt fiyatına yüzde 33 zam gelmesi bekleniyor. Dün de ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam geldi.

Dün ekmeğe zam geldi ! Şimdi de süte 50 kuruş zam geliyor

Konsey toplantısı öncesi bir açıklama yapan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu sütün fiyatının bugün 2 TL'ye çıkacağını söyledi. Solakoğlu, “Marketlerdeki süte üç senedir zam geliyor fakat üreticinin sattığı süte zam gelmiyor. Masraflarımız çok arttı. Fiyata 50 kuruş bir zam gelecek. Enflasyon yüksek dayanmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

BAYRAKTAR: OLMASI GEREKEN FİYAT 2 TL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, süt fiyatlarının artırılması gerektiğini belirterek, “Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır.” diyor.

Bayraktar dün Denizli'de yaptığı konuşmada Süt Konseyi'ne seslenerek, “Süt Konseyi’ne buradan da sesleniyorum. Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır” diye konuştu. Sözcü

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