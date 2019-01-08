FİNANS

Dünya Bankası küresel büyüme beklentilerini düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

Dünya Bankası'nın "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, küresel büyüme tahmininin 2018 için yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 2019'da yüzde 3'ten yüzde 2,9'a ve 2020'de yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e çekildiği belirtildi.

Dünya Bankası küresel büyüme beklentilerini düşürdü

Dünya Bankası, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini düşürdü.

Dünya Bankası'nın "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, 2018 sonuna ilişkin küresel büyüme tahmininin yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 2019 için yüzde 3'ten yüzde 2,9'a çekildiği bildirildi.

Raporda, 2020 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldüğü, 2021'de ise küresel büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Uluslararası ticaret aktivitesinin yavaşladığı, küresel ticaret gerilimlerinin arttığı ve bazı büyük gelişen ekonomilerin dikkate değer piyasa baskısı ile karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda, gelişmiş ekonomilerin 2018 sonunda yüzde 2,2, 2019'da yüzde 2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, ABD ekonomisinin 2018 için büyüme beklentisinin yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkarıldığı, 2019'da yüzde 2,5 seviyesinde sabit tutulduğu, 2020 yılı için yüzde 2'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü, 2021 yılında ise büyümenin yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, dış talepteki azalış, artan borçlanma maliyetleri ve devam eden politik belirsizliklerin gelişen ekonomilerin büyümesi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
Avro Bölgesi büyüme beklentileri düştü

Dünya Bankası raporunda, Avro Bölgesi büyümesinin 2018 sonunda yüzde 2,1'den yüzde 1,9’a, 2019'a ilişkin büyüme öngörüsünün yüzde 1,7’den yüzde 1,6’ya düşürüldüğü belirtildi.

Avro Bölgesi’nin 2020 büyümesinin yüzde 1,5 ile sabit tutulduğu raporda, bölgedeki büyümenin 2021 yılında yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERE İLİŞKİN TAHMİNLER DÜŞÜRÜLDÜ

Gelişmekte olan ekonomilerin 2018 sonuna ilişkin büyüme tahmininin yüzde 4,5’ten yüzde 4,2’ye, 2019 için yüzde 4,7’den yüzde 4,2’ye, 2020 için yüzde 4,7’den yüzde 4,5’e çekildiği, 2021 yılında ise yüzde 4,6 seviyesinde büyüme beklendiği bildirildi.

Raporda, Türkiye’nin 2018 yılına ilişkin büyüme beklentisinin 1 puanlık azalışla yüzde 3,5’a, 2019'da 2,4 puanlık düşüşle yüzde 1,6’ya çekildiği, 2020 yılında 1 puanlık azalışla yüzde 3'e çekildiği, 2021 yılı ekonomik büyümesinin ise yüzde 4,2 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Türkiye’de bu yıl ekonomik aktivitenin yavaşlamasının beklendiği aktarılan raporda, yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, düşük güven seviyesi, azalan tüketim ve yatırımlar nedeniyle ekonomik büyümenin 2019 sonunda yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

ÇİNDE BÜYÜMENİN DENGELNMEYE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Dünya Bankası raporunda, Çin ekonomisinde 2018 sonuna ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,5 ile sabit tutulurken, 2019 yılında ülke ekonomisinde büyümenin dengelenmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Çin'de büyümenin bu yıl için yüzde 6,3’ten yüzde 6,2’ye revize edildiği, 2020'de yüzde 6,2 ile sabit bırakıldığı belirtilen raporda, ülkede 2021 yılında büyümenin yüzde 6 seviyesinde beklendiği vurgulandı.

Raporda, Brezilya'da büyümenin 2018 için yüzde 2,4’ten yüzde 1,2’ye, 2019'a ilişkin yüzde 2,5’ten yüzde 2,2’ye düşürüldüğü, 2020'de yüzde 2,4 seviyesinde sabit bırakıldığı, 2021 yılında da yüzde 2,4 seviyesinde büyüme beklendiği kaydedildi.

Arjantin'in 2018 büyümesinin 4,5 puanlık düşüşle yüzde 2,8 daralmasının beklendiği belirtilen raporda, ülkeye ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl 3,5 puan düşürüldüğü ve yüzde 1,7 küçülme beklendiği bildirildi.

Hindistan'ın 2018 sonuna ilişkin büyüme tahmininin sabit tutularak yüzde 7,3 seviyesinde bırakıldığı aktarılan raporda, ülkenin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerinde de değişiklik olmadığı, ülke ekonomisinin her iki yılda da yüzde 7,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi. KAYNAK:AA

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu
Faturanın 80 lirasını devlet ödeyecekFaturanın 80 lirasını devlet ödeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya bankası ekonomi Küresel Ekonomik Görünüm

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Bakan açıkladı: Yüzde 1'e düşürüldü

Bakan açıkladı: Yüzde 1'e düşürüldü

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Faturanın 80 lirasını devlet ödeyecek

Faturanın 80 lirasını devlet ödeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK'ten TÜFE açıklaması

TÜİK'ten TÜFE açıklaması

'Jet Fadıl'ın arsasına yine talip çıkmadı

İkinci kez satışa çıkarıldı!

Yunus Emre Termik Santrali satışa çıktı

2 yıldır TMSF'deydi! Dev santral satılıyor

Erdoğan duyurmuştu! Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

2.5 milyon kişinin elektrik faturasının 80 lirasını devlet ödeyecek

Faturanın 80 lirasını devlet ödeyecek

Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik faturası desteği, kredi kartı borç yapılandırması ve 350 bin esnafa kredi

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.