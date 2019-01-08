Dünya Bankası küresel büyüme beklentilerini düşürdü

Dünya Bankası, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini düşürdü. Dünya Bankası'nın "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, 2018 sonuna ilişkin küresel büyüme tahmininin yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 2019 için yüzde 3'ten yüzde 2,9'a çekildiği bildirildi. Raporda, 2020 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldüğü, 2021'de ise küresel büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. Uluslararası ticaret aktivitesinin yavaşladığı, küresel ticaret gerilimlerinin arttığı ve bazı büyük gelişen ekonomilerin dikkate değer piyasa baskısı ile karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda, gelişmiş ekonomilerin 2018 sonunda yüzde 2,2, 2019'da yüzde 2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarıldı. Raporda, ABD ekonomisinin 2018 için büyüme beklentisinin yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkarıldığı, 2019'da yüzde 2,5 seviyesinde sabit tutulduğu, 2020 yılı için yüzde 2'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü, 2021 yılında ise büyümenin yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, dış talepteki azalış, artan borçlanma maliyetleri ve devam eden politik belirsizliklerin gelişen ekonomilerin büyümesi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Avro Bölgesi büyüme beklentileri düştü Dünya Bankası raporunda, Avro Bölgesi büyümesinin 2018 sonunda yüzde 2,1'den yüzde 1,9’a, 2019'a ilişkin büyüme öngörüsünün yüzde 1,7’den yüzde 1,6’ya düşürüldüğü belirtildi. Avro Bölgesi’nin 2020 büyümesinin yüzde 1,5 ile sabit tutulduğu raporda, bölgedeki büyümenin 2021 yılında yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERE İLİŞKİN TAHMİNLER DÜŞÜRÜLDÜ Gelişmekte olan ekonomilerin 2018 sonuna ilişkin büyüme tahmininin yüzde 4,5’ten yüzde 4,2’ye, 2019 için yüzde 4,7’den yüzde 4,2’ye, 2020 için yüzde 4,7’den yüzde 4,5’e çekildiği, 2021 yılında ise yüzde 4,6 seviyesinde büyüme beklendiği bildirildi. Raporda, Türkiye’nin 2018 yılına ilişkin büyüme beklentisinin 1 puanlık azalışla yüzde 3,5’a, 2019'da 2,4 puanlık düşüşle yüzde 1,6’ya çekildiği, 2020 yılında 1 puanlık azalışla yüzde 3'e çekildiği, 2021 yılı ekonomik büyümesinin ise yüzde 4,2 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.