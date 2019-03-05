FİNANS

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye hibe

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Dünya Bankası, Türkiye'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye hibe

Dünya Bankası, Türkiye'de kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından imzalanan "Türkiye’de Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının Arttırılması Projesiyle İlgili Hibe Anlaşması", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dünya Bankası, Türkiye'den yapılan mali yardım talebine cevaben, Japonya ile Dünya Bankası'nın "Gelişmekte Olan Ülkelerde Afet Riski Yönetiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Tek Donörlü Vakıf Fonu" kapsamında, Türkiye'nin kritik altyapının afetlere karşı dayanıklılığının desteklenmesi projesine 900 bin dolar hibe verecek.

KAYNAK:AA

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Türkiye'den 6 ayda 167 bin ton fındık ihraç edildi Türkiye'den 6 ayda 167 bin ton fındık ihraç edildi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya bankası hibe afet

En Çok Okunan Haberler

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Kritik veriler sonrası dolar güne nasıl başladı?

Kritik veriler sonrası dolar güne nasıl başladı?

5 ildeki abonelere uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

5 ildeki abonelere uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Bakan Varank duyurdu: Bugünden itibaren başlıyoruz

Bakan Varank duyurdu: Bugünden itibaren başlıyoruz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den 6 ayda 167 bin ton fındık ihraç edildi

Türkiye'den 6 ayda 167 bin ton fındık ihraç edildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Yetkili olmayan fatura merkezlerine dikkat

5 ildeki abonelere uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

'TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif büyüklüğü 57,9 milyar TL'

44 bin kişinin işvereni TMSF

Enflasyonda tanzim satış etkisi

Enflasyonda tanzim satış etkisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.