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Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'e çıkardı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 23:27 | Son Güncelleme

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı.

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'e çıkardı

Bankadan yapılan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin tahminlerin güncellendiği belirtildi.

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İhracattaki toparlanmanın ve endüstriyel emtia fiyatlarındaki dengelemenin, 2020 yılı sonunda yeniden artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini kısmen telafi ettiği vurgulanan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, salgın nedeniyle yaşanan aksamalar nedeniyle 2020'de kaydedilen yüzde 2'lik daralmanın ardından bölgede 2021'de ılımlı bir büyüme performansı beklendiği aktarıldı.

TÜRKİYE VE RUSYA SAYESİNDE BÖLGEDEKİ DARALMA BEKLENENDEN AZ OLDU

Bankanın açıklamasında, "Bölgenin en büyük ekonomileri olan Türkiye'nin beklenenden güçlü bir şekilde toparlanması ve Rusya'nın dayanıklı bir performans göstermesi sayesinde daralma beklenenden daha düşük gerçekleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Görünümün halen belirsiz olduğu vurgulanan açıklamada, salgının etkilerinin kademeli olarak hafiflemesi ve ticaret ile yatırımların ivme kazanmasıyla birlikte bölgesel büyümenin 2022'de daha da güçlenerek yüzde 3,8'e çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, salgının sona erme sürecinin daha da uzaması, aşılamada gecikmelerin yaşanması, küresel faiz oranlarındaki artış veya yatırımcı algılarının kötüleşmesi sonucunda dış finansman koşullarının sıkılaşması ya da jeopolitik gerilimlerin artması durumunda büyümenin daha zayıf gerçekleşebileceğine dikkati çekildi.

TÜRKİYE'NİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin güncelleme kapsamında, Türkiye ekonomisine dair büyüme tahmini de yukarı yönlü revize edildi.

Daha önce 2020'de yüzde 0,5 büyüyeceği öngörülen Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğü tahmin edildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkarıldı.

Banka, ocak ayında yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekmişti. Böylece Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı beklentisini tekrar yüzde 5'e çıkarmış oldu.

Ülke ekonomisinin büyüme performansına ilişkin 2022 yılı tahmini ise yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekildi. Türkiye ekonomisinin 2023'te ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörüldü. (AA)

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