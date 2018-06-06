Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini değiştirdi

Özellikle son dönemde artan korumacılığın büyüme beklentilerine yönelik belirsizliği artırdığı vurgulanan raporda, "Dünya genelinde tarifelerin mevcut uluslararası kuralların izin verdiği ölçüde artırılması, ticarette 2008-2009 küresel finansal krizindekine eşdeğer kayıplara yol açabilir. Bunun özellikle gelişen ve yükselen piyasa ekonomileri için ciddi sonuçları olur." uyarısına yer verildi.

Raporda, dünya ekonomisinin son 10 yıldır ilk kez dengeli bir büyüme eğilimi yakalamasına karşın artan risklerin istikrarı tehdit ettiği belirtildi.

2016'dan bu yana artış eğilimindeki yatırımlar ve ticaret hacminin zayıflamasıyla finansal şartların sıkılaşmaya devam etmesinin gelecek dönemde büyümeyi baskılayacağına işaret edilen raporda, gelecek yıla ve 2020'ye yönelik küresel büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,9 olarak tahmin edildi.

Küresel büyüme beklentilerini 5 ay önce yayımlanan KEB raporundaki seviyelerinde tutan kuruluş, dünya ekonomisinin bu yıl geçen sene olduğu gibi yüzde 3,1 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Ayrıca, finansal dalgalanmalar, siyasi belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin yükseldiğine işaret edilen raporda, gelişen ve yükselen piyasa ekonomilerinin parasal ve mali tamponlarını güçlendirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Türkiye'nin büyüme beklentileri revize edildi

Dünya Bankası, KEB raporunda bazı ülkelere yönelik büyüme beklentilerinde kısmi revizyonlar yaptı.

Buna göre, Dünya Bankası ekonomistleri, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl için yüzde 4,5, gelecek iki sene için yüzde 4 olarak belirledi. Bir önceki KEB raporunda bu yıl için yüzde 3,5 büyüme öngörülürken, 2019 ve 2020 beklentileri yine yüzde 4 seviyesindeydi.

Kuruluş, mayıs ayında yayınladığı Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporunda ise Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 4,4 ve 2020 yılında yüzde 4 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

En büyük revizyon ekonomik krizdeki Arjantin'e

Rapordaki diğer tahminlere göre, ABD ekonomisi bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl yüzde 2,5 büyüyecek. Söz konusu tahminler, ocak ayında yayımlanan bir önceki raporda, sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,2 olarak açıklanmıştı. ABD'nin 2020 yılına yönelik büyüme beklentisi ise yüzde 2'de sabit bırakıldı.