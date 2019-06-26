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Dünya Bankası Türkiye'yi övdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Dünya Bankası, Türkiye'ye sığınan yabancı uyruklu aileleri yoksulluğa karşı korumayı amaçlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılay ile yürüttüğü Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programıyla ilgili rapor yayımladı. Raporda, yardımın Türkiye'ye sığınan ailelerin yoksulluktan kurtarılması, temel yaşam gereksinimlerini sağlayabilmesi için önemli bir "pozitif gelir şoku" sağlayacağı belirtildi.

Dünya Bankası Türkiye'yi övdü

Dünya Bankası, Türkiye'nin Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsündeki yabancı uyruklu, muhtaç durumdaki kişiler için başlattığı Sosyal Uyum Yardımının (SUY), geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası, programla ilgili yayımladığı raporda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılay ile yürüttüğü, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen yardımların, Türkiye'ye sığınan bu statüdeki kitle içinde en muhtaç durumdaki ailelerin temel gereksinimlerini karşılayabilmelerini sağlamakta başarılı olacağının öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin 3,6 milyonu Suriye'den olmak üzere, savaş ve çatışmalar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalmış 4 milyona yakın Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsündeki kişiye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken raporda, SUY'un bunlar arasında en yoksul yüzde 40'lık kesimdeki ailelere doğrudan nakit desteği yaparak temel gıda barınma ve giyim ihtiyaçlarını sağlamaya yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi.

SUY programının hedefindeki ailelerden yüzde 76'sının yoksulluk sınırının altında, yüzde 12'sinin ise yoksulluk sınırında yaşamlarını sürdürdüğüne işaret edilen raporda, söz konusu kitlenin temel kaynaklardan yoksun olmanın yanı sıra, ileride kazançlarını geliştirmelerine de engel olacak geçici çarelerle yaşamlarını sürdürmek zorun kaldıkları vurgulandı.

'POZİTİF GELİR ŞOKU'

SUY kapsamındaki nakit yardımlarının ortalama değerinin, ailelerinin ortalama harcama düzeyinin yüzde 51'ine denk geldiği, daha yoksul ailelerde bu oranın yüzde 63'e kadar çıktığına işaret edilen raporda, yardımın ailelere önemli bir "pozitif gelir şoku" sağlayacağı belirtildi.

Gelir aktarımının SUY kapsamındaki ailelerin hayatını geliştirme konusunda ciddi potansiyele sahip olduğu vurgulanan raporda, Dünya Bankası'nın dağıtılan yardımların, ailelerin yaşamlarına nasıl bir etkisi olduğunu izlemeye devam edeceği ifade edildi.

Raporda, Dünya Bankasının "Türkiye ve diğer ülkelerdeki sığınmacıların yoksulluktan kurtarılması için etkili sosyal güvenlik adımları atılmasına zemin oluşturacak olguları ortaya koymaya devam edeceği" kaydedildi.

SUY programı, Türkiye'de Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsündeki, yardıma muhtaç tüm yabancı uyruklu kişilere nakit yardımı sağlayarak gıda, barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını onurlu şekilde karşılamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında yardım sahipleri adlarına açılan banka hesaplarına aylık nakit ödemler yapılıyor.

Programa ana yürütücü kurumlar dışında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü destek veriyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
dünya bankası aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

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