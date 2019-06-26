Dünya Bankası Türkiye'yi övdü

Dünya Bankası, Türkiye'nin Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsündeki yabancı uyruklu, muhtaç durumdaki kişiler için başlattığı Sosyal Uyum Yardımının (SUY), geçim şartlarını iyileştirmede önemli bir adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası, programla ilgili yayımladığı raporda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılay ile yürüttüğü, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen yardımların, Türkiye'ye sığınan bu statüdeki kitle içinde en muhtaç durumdaki ailelerin temel gereksinimlerini karşılayabilmelerini sağlamakta başarılı olacağının öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin 3,6 milyonu Suriye'den olmak üzere, savaş ve çatışmalar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalmış 4 milyona yakın Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsündeki kişiye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken raporda, SUY'un bunlar arasında en yoksul yüzde 40'lık kesimdeki ailelere doğrudan nakit desteği yaparak temel gıda barınma ve giyim ihtiyaçlarını sağlamaya yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi.