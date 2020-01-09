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  4. Dünya Bankası: "Türkiye’de 2020’de büyümenin yeniden artmasını bekliyoruz"

Dünya Bankası: "Türkiye’de 2020’de büyümenin yeniden artmasını bekliyoruz"

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Görünümü Grubu Yöneticisi Franziska Ohnsorge: -“Geçen yıl Türkiye’nin büyümesi tahmin edilenin üzerindeydi. Biz 2019 yılı için negatif bir büyüme bekliyorduk" - “Ekonomi canlandırıldı. Türkiye yukarı yönlü olarak 2019 yılında bizi şaşırttı” -“Türkiye ekonomisinin yeniden büyümesini artırmasını bekliyoruz. 2020 yılında yüzde 3,0 seviyesinde döngüsel bir büyümenin kaydedilmesini bekliyoruz"

LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN – Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Görünümü Grubu (DECPG) Yöneticisi Franziska Ohnsorge, Türkiye ekonomisinin yeniden büyümesini artırarak 2020 yılında yüzde 3,0 seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirtti.
Aynı zamanda " Dünya Bankası Küresel Ekonomik Görümüm” raporunu da hazırlayan ekonomist Franziska Ohnsorge, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ohnsorge, Türkiye’nin geçen yıl beklenenden daha olumlu bir performans sergilediğini belirterek, “Geçen yıl Türkiye’nin büyümesi tahmin edilenin üzerindeydi. Biz 2019 yılı için negatif bir büyüme bekliyorduk. Fakat ortaya daha çok duraklama, yüzde sıfır gibi bir büyüme çıktı. Biz politikanın sıkılaştırılmasını bekliyorduk. Fakat böyle bir durum gerçekleşmedi. Ekonomi canlandırıldı. Türkiye yukarı yönlü olarak 2019 yılında bizi şaşırttı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye için 2019'a ilişkin daha önce yüzde 1 seviyesinde bir daralmanın beklendiğini fakat son raporda bunun yüzde sıfır büyüme olarak revize edildiğini hatırlatan Ohnsorge, “Türkiye ekonomisinin yeniden büyümesini artırmasını bekliyoruz. 2020 yılında yüzde 3,0 seviyesinde döngüsel bir büyümenin kaydedilmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası Ekonomisti Ohnsorge, “Bu tahminimiz büyük oranda politika belirsizliğinin azalmasına dayanıyor. Küresel ticaret iyileşiyor. Türkiye küresel ticaretten faydalanıyor. Türkiye, dünya ticaretine açık ve küresel ticaretteki iyileşmeden yararlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Ohnsorge değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de ekonomik büyümenin kademeli bir şekilde artmasını bekliyoruz. Bu bazı güçlü varsayımlara dayanıyor. Örneğin finansal piyasaların bir daha baskılanmaması gibi. Bunun gerçekleşebilmesi için küresel koşulların olumlu olması gerekiyor. Fakat bu, aynı zamanda Türkiye’de yerel bazda doğru politika kararlarının da verilmesini gerektiriyor. Bu büyüme beklentisi, finans piyasalarının istikrarlı olmaya devam etmesi yönündeki varsayıma dayanıyor.”

- “Küresel büyüme çok kırılgan”

2019 yılının küresel ekonomi için oldukça zor bir yıl olduğunun altını çizen Ohnsorge, “Küresel ekonomide bir miktar dengelenme görüyoruz. Ayrıca küresel ticaret gerilimlerinin de bir miktar azaldığını gözlemliyoruz. Küresel ekonomik büyümenin 2019 yılındaki yüzde 2,4 seviyesinden 2020 yılında yüzde 2,5 seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Fakat bu çok kırılgan bir büyüme.” uyarısında bulundu.

Küresel ekonomiye ilişkin 2020 yılında büyük risklerin olduğuna dikkati çeken Ohnsorge, “Bu riskler, içerisinde jeopolitik riskleri ve küresel bazda ya da gelişmekte olan piyasalarda finansal piyasalarda aksama olasılıklarını da barındırıyor.” dedi.

Ohnsorge, “Bir diğer şok ise ticaret gerilimlerinin artması olabilir. Geçtiğimiz günlerde yaşananların öncesinde de jeopolitik riskler söz konusuydu. Örneğin Suudi Arabistan’daki petrol tesislerinin hedef alınması gibi. Eğer bu riskler artarsa, küresel büyüme görünümünü etkileyebilir. En azında petrol fiyatlarının artmasına neden olabilir. Bu da tüm dünyada petrol ithalatçısı ülkeleri etkiler.” ifadelerini kullandı.

Küresel para politikalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Ohnsorge, “Bizim temel senaryomuz gelecek 2-3 yıllık süreçte küresel faiz oranlarının çok çok düşük olacağı yönünde. ABD’de ve Avrupa’da para politikalarının son derece genişlemeci olmasını bekliyoruz. Bu da büyümeyi destekleyecektir.” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
büyüme, dünya bankası, Franziska Ohnsorge, Küresel Ekonomi, Londra, türkiye,

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