Dünya Ekonomik Forumu: Fırsat eşitliği ülke ekonomileri için de faydalı

DAVOS (AA) - Dünya Ekonomik Forumu, fırsat eşitliğinin sadece bir hak olmakla kalmayıp aynı zamanda ülke ekonomileri için de yararlı olduğuna işaret etti.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ekonomik Forumu tarafından bu yıl ilk kez "Küresel Sosyal Hareketlilik Endeksi" başlıklı rapor yayımlandı.

Kişinin, ailesiyle karşılaştırıldığında hayatında "yukarı" veya "aşağı" yönlü değişimi tanımlayan, daha çok bireyin ailesinden daha iyi bir hayat kurabilmesi fırsatına işaret eden "sosyal hareketliliğin" ele alındığı raporda değerlendirilen 82 ülkenin hükümetine, sadece hak olduğu için değil ekonomilerine de fayda getirdiğinden fırsat eşitliğini sağlamaları tavsiye edildi.

Ülkelerin, kişilerin ekonomik statülerini yükseltmelerine yardımcı olma konusunda kuzey Avrupa ülkeleri ile Avrupa'daki diğer ülkelerden ders çıkarılabileceğine işaret edilen raporda, Çin ve ABD gibi ülkelerin de sosyal hareketliliği artırarak milyarlar kazanabileceği belirtildi.

Raporda, "Eşitsizlik kemikleşti, muhtemelen teknolojik değişimin ve yeşil dönüşüm girişimlerinin var olduğu bir çağda daha da kötüye gidecek." ifadesi kullanıldı.