Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları Davos'ta Başlıyor

Davos’ta ele alınacak ana konu ise 'Bağlı ve Sürdürülebilir bir dünya için fikir paylaşımı'. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Ekonomik Forumu, toplantısı öncesinde uzmanlara dünyayı gelecek 10 yılda tehdit eden konuların neler olduğunu sorup bu konuda neler yapılabileceğini tartışan bir rapor hazırlattı. Küresel Riskler Raporu olarak adlandırılan bu raporun 2020 versiyonunda gelecek on yıl için gerçekleşmesi en olası en büyük on riskin beşini iklim krizi ve çevresel riskler oluşturuyor.

Hükümetler ve iş dünyasının iklim kriziyle mücadelede başarısız olması, ekonomik ihtilaflar ve ülke içi siyasi kutuplaşmalar 2020 raporunda öne çıkan en önemli riskleri olarak görülüyor. Uzmanlar listeden ilk sıraya can ve mal kaybına yol açan çevresel riskleri koymuş. İklim değişikliği karşısında hükümetler ve iş dünyasının gerekli adımları atmak konusundaki başarısızlığı ise ikinci çevresel risk olarak sıralanıyor. Petrol sızıntıları ve radyoaktif kirlenme gibi çevre suçlarının da aralarında olduğu insan kaynaklı çevresel felaketler üçüncü önemli çevresel risk olurken, karada ve denizde yaşanacak büyük biyoçeşitlilik kayıpları ve ekosistem çöküşleri, insanlık için geri dönüşsüz ciddi sorunlara yol açabilecek bir risk. Deprem, tsunami, orman yangınları, volkanik patlama gibi büyük doğal afetler de yine en olası çevresel riskler olarak belirtiliyor.