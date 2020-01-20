Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları Davos'ta Başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu bu yıl 50. kez İsviçre’nin ünlü kayak merkezi Davos’ta liderlere kapılarını açıyor. Yarın (Salı) başlayacak olan toplantı 24 Ocak’a kadar devam edecek. Bu sene, 2019’daki toplantıya katılmayan Başkan Donald Trump’ın da aralarında bulunduğu liderler dışında TIME dergisi tarafından yılın kişisi seçilen ve Başkan Trump’in Twitter üzerinden “şımarık kız” diye adlandırdığı çevreci genç Greta Thunberg, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christina Lagarde, IMF’nin yeni Başkanı Kristalina Georgieva, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Finlandiya’da çalışma haftasını 4 günle sınırlayan yeni başbakan Sanna Marin, ayrıca Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi milyarder işadamları da bulunuyor. Toplantıda Başkan Trump’in korumacı, “Başta Amerika” odaklı bir konuşma yapması ve konuşmasında Çin ve Amerika arasında imzalanan anlaşmadan da söz etmesi bekleniyor. Dünyanın en büyük şirketlerinin yöneticilerinin ve liderlerin katılacağı toplantıda dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında neredeyse iki yıldır devam eden ticaret savaşıyla ilgili kaygıların, anlaşmanın imzalanmasına rağmen gündemde olması bekleniyor.

Davos’ta ele alınacak ana konu ise 'Bağlı ve Sürdürülebilir bir dünya için fikir paylaşımı'. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Ekonomik Forumu, toplantısı öncesinde uzmanlara dünyayı gelecek 10 yılda tehdit eden konuların neler olduğunu sorup bu konuda neler yapılabileceğini tartışan bir rapor hazırlattı. Küresel Riskler Raporu olarak adlandırılan bu raporun 2020 versiyonunda gelecek on yıl için gerçekleşmesi en olası en büyük on riskin beşini iklim krizi ve çevresel riskler oluşturuyor. Hükümetler ve iş dünyasının iklim kriziyle mücadelede başarısız olması, ekonomik ihtilaflar ve ülke içi siyasi kutuplaşmalar 2020 raporunda öne çıkan en önemli riskleri olarak görülüyor. Uzmanlar listeden ilk sıraya can ve mal kaybına yol açan çevresel riskleri koymuş. İklim değişikliği karşısında hükümetler ve iş dünyasının gerekli adımları atmak konusundaki başarısızlığı ise ikinci çevresel risk olarak sıralanıyor. Petrol sızıntıları ve radyoaktif kirlenme gibi çevre suçlarının da aralarında olduğu insan kaynaklı çevresel felaketler üçüncü önemli çevresel risk olurken, karada ve denizde yaşanacak büyük biyoçeşitlilik kayıpları ve ekosistem çöküşleri, insanlık için geri dönüşsüz ciddi sorunlara yol açabilecek bir risk. Deprem, tsunami, orman yangınları, volkanik patlama gibi büyük doğal afetler de yine en olası çevresel riskler olarak belirtiliyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Başkanı Borge Brende, bu hafta sonu basın mensuplarına yaptığı konuşmada dünya liderlerinin ABD ve Çin konusunda endişelerinin devam ettiğini, küresel ekonomik büyümenin bu savaş yüzünden yavaşladığını belirti. İki ülkenin dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılasının %50’sini oluşturduğuna dikkat çeken Brende, Davos’a geleceklerin bu konunun açıklığa kavuşmasını istediklerini de vurguladı. Dünya Ekonomik Forumu’nun 750 lider ile yaptığı anketin sonuçları da bu endişeleri gösteriyor. Küresel Risk Raporu olarak adlandırılan anketin sonuçlarına göre katılımcıların %78'i 2020’nin iç siyasetlerde kutuplaşmanın arttığı, ekonomik yüzleşmelerin arttığı bir yıl olacağını düşündüklerini gösteriyor. Trump’ın yarın yapacağı konuşma bu yüzden büyük önem taşıyor. Bu konuşmanın ardından, yaklaşık 2 saat sonra, Greta Thunberg toplantının “İklim Kıyameti” adlı panelinin açılış konuşmasını yapacak. Greta Thunberg toplantı öncesinde hafta sonu Lozan kentinde yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir protesto düzenledi. Thunberg ve protestocular Davos’a gidecek olan liderlere “Daha hiç bir şey görmediniz” ve “Sistemi değiştirelim, İklimi değil” mesajlarını gönderdi.