Dünya Gazetesi satıldı! 40 gazeteci ortak oldu

Dünya gazetesi, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ'a satıldı. Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent tarafından çalışanlara satışla ilgili şu açıklama yapıldı: "Şirketimiz hepimizin bilgisi dahilinde uzun süredir gerek Türkiye ekonomisinin daralması gerek kendi borçlarımızın artarak devam etmesi ile çalışamaz duruma gelmiştir. Dünya Gazetesi'ni, 1979 yılında Erol Simavi’nin sahibi olduğu Hürriyet Gazetesi devraldı. Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Nezih Demirkent’ti. 1970 yılında Hürriyet’in başına geçen Demirkent, 1981 yılında görevinden ayrıldı. Simavi ile anlaştılar, tazminatı yerine Dünya gazetesini aldı. Demirkent, Hürriyet’in dümeninden, ekonomi basının amiral gemisi yapacağı Dünya’nın kaptan köşküne geçti. Yeniden kurulan, kendi binasına taşınan Dünya, büyüyerek gelişti. Yayıncılık ve dağıtım faaliyetleri de çeşitlendi. Demirkent, 2001 yılında hayatını kaybedince görevi kızı Didem Demirkent devraldı. GAZETE EL DEĞİŞTİRDİ, DEMİRKENT DUYURDU



Son yıllarda sıkıntılı günler geçiren Dünya gazetesi satılma haberiyle gündeme geldi. Satışı Didem Demirkent duyurdu:

"Şirketimiz hepimizin bilgisi dahilinde uzun süredir gerek Türkiye ekonomisinin daralması gerek kendi borçlarımızın artarak devam etmesi ile çalışamaz duruma gelmiştir. Varlıklarımızın devri veya tasfiyesi bizim için zorunlu olmuştur. “Dünya” adının yaşaması adına bize gelen teklifler içinde Hakan Güldağ’ın bizim ilkelerimizde devam edeceğine inanarak kendisinden gelen teklif kabul edilmiştir. Hakan bey 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle “Dünya Gazetecilik İşletmesi’nin” tüm hak ve borçları ile devralmıştır. Bu kapsamda iş sözleşmeleri de kendisine devredilmiştir. Geçmişe yönelik maaş alacaklarınız tarafımızca ödenecektir. Aynı tarih itibariyle diğer departmanlarımız da iş yükünün kapanması nedeniyle tasfiye olacaktır." İŞE BAŞLADIĞI DÜNYA'YA DÖNDÜ Gazetenin yeni sahibi diye duyurulan Hakan Güldağ, Dünya için çok tanıdık bir isimdi. Güldağ gazeteciliğe 1987 yılında Dünya’nın dış haberler servisinde başlamıştı. 92’de ayrılmış, başka gazetelerde çalıştıktan sonra 2004’te yazı işleri müdürü olarak dönmüştü. Güldağ, 4 yıl sonra gazetenin genel yayın yönetmeniydi.