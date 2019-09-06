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Dünya Gazetesi satıldı! 40 gazeteci ortak oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2019 15:36 | Son Güncelleme

Türkiye’nin günlük tek ekonomi gazetesi Dünya, el değiştirdi. 38 yıl önce Nezih Demirkent’in kıdem tazminatı karşılığında aldığı Dünya için, bu kez 40’a yakın gazeteci tazminatından vazgeçti. Dünya çalışanları tazminatları ile gazeteye ortak oldu

Dünya Gazetesi satıldı! 40 gazeteci ortak oldu

Dünya gazetesi, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ'a satıldı. Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent tarafından çalışanlara satışla ilgili şu açıklama yapıldı: "Şirketimiz hepimizin bilgisi dahilinde uzun süredir gerek Türkiye ekonomisinin daralması gerek kendi borçlarımızın artarak devam etmesi ile çalışamaz duruma gelmiştir.

nezih-demirkent

Dünya Gazetesi'ni, 1979 yılında Erol Simavi’nin sahibi olduğu Hürriyet Gazetesi devraldı. Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Nezih Demirkent’ti. 1970 yılında Hürriyet’in başına geçen Demirkent, 1981 yılında görevinden ayrıldı. Simavi ile anlaştılar, tazminatı yerine Dünya gazetesini aldı. Demirkent, Hürriyet’in dümeninden, ekonomi basının amiral gemisi yapacağı Dünya’nın kaptan köşküne geçti.

Yeniden kurulan, kendi binasına taşınan Dünya, büyüyerek gelişti. Yayıncılık ve dağıtım faaliyetleri de çeşitlendi. Demirkent, 2001 yılında hayatını kaybedince görevi kızı Didem Demirkent devraldı.

GAZETE EL DEĞİŞTİRDİ, DEMİRKENT DUYURDU

Son yıllarda sıkıntılı günler geçiren Dünya gazetesi satılma haberiyle gündeme geldi. Satışı Didem Demirkent duyurdu:

"Şirketimiz hepimizin bilgisi dahilinde uzun süredir gerek Türkiye ekonomisinin daralması gerek kendi borçlarımızın artarak devam etmesi ile çalışamaz duruma gelmiştir.

Varlıklarımızın devri veya tasfiyesi bizim için zorunlu olmuştur.

“Dünya” adının yaşaması adına bize gelen teklifler içinde Hakan Güldağ’ın bizim ilkelerimizde devam edeceğine inanarak kendisinden gelen teklif kabul edilmiştir.

Hakan bey 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle “Dünya Gazetecilik İşletmesi’nin” tüm hak ve borçları ile devralmıştır. Bu kapsamda iş sözleşmeleri de kendisine devredilmiştir.

Geçmişe yönelik maaş alacaklarınız tarafımızca ödenecektir. Aynı tarih itibariyle diğer departmanlarımız da iş yükünün kapanması nedeniyle tasfiye olacaktır."

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İŞE BAŞLADIĞI DÜNYA'YA DÖNDÜ

Gazetenin yeni sahibi diye duyurulan Hakan Güldağ, Dünya için çok tanıdık bir isimdi. Güldağ gazeteciliğe 1987 yılında Dünya’nın dış haberler servisinde başlamıştı.

92’de ayrılmış, başka gazetelerde çalıştıktan sonra 2004’te yazı işleri müdürü olarak dönmüştü. Güldağ, 4 yıl sonra gazetenin genel yayın yönetmeniydi.

Demirkent’in Hürriyet’in başında kaldığı süre kadar, 11 yıl Dünya’yı yöneten Güldağ, yönetimle anlaşarak Şubat 2019’da görevini bırakmıştı.

Ama benzerlik sadece bununla da sınırlı değil. Simavi’den kıdem tazminatı karşılığı Demirkent’e geçen gazete, yine benzer bir şekilde el değiştirdi. Gazetede çalışanların yarıya yakını tazminatlarından vazgeçtiler. Gazetenin sahibi olacak yeni yapının omurgası bu tazminatlar olacak.

Haberlerde adı gazetenin yeni sahibi olarak geçen Hakan Güldağ, gazetecilerin patron olduğu yeni Dünya’nın hazırlıklarını yaparken sorularımızı yanıtladı.

‘Dünya’nın yola nasıl devam edeceğini’ kısa süre içerisinde gazeteden okurlarına duyuracaklarını söyleyen Güldağ, “Dünya’nın isim hakkını devralıp Dünya’yı yaşatmak üzere harekete geçtik. Bununla ilgili bir süreç işliyor” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
dunya gazetesi el değiştirme Hakan Güldağ

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