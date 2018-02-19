Dünya Melek Yatırım Forumu başladı

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Melek Yatırım Forumu'nun (WBAF) dünya kongresi kapsamında yaklaşık 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcı, İstanbul'da bir araya geldi.

Forumun açılışında konuşan Dünya Melek Yatırımcılar Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye’nin ülke, İstanbul’un da kent olarak Dünya Melek Yatırım Forumu’na ev sahibi yapmak için doğru adres olduğunu söyledi.

Altuntaş, İstanbul’un New York’tan sonra en fazla diplomatik misyona sahip şehir olduğunu ifade ederek, İstanbul'un nisan ayında Global Girişimcilik Kongresi’ne ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Bugün paranın "akıllı finans" ile yeniden icat edildiğini belirten Altuntaş, "Melek yatırımcılar söz konusu finans için tek kaynak... Bu yatırımcılar yeni girişimcilere paranın yanında know-how'ı ve kendi iletişim ağlarını aktararak işletmeleri daha başarılı olmaya yönlendiriyor." dedi.

Türkiye’nin, melek yatırımcılara yüzde 75 oranında gelir vergisi muafiyetiyle dünyada en fazla vergi avantajı sağlayan ülke olduğunu vurgulayan Altuntaş, ekonominin büyük çoğunluğunu oluşturan, istihdam sağlayan küçük ve orta boyutlu işletmelerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Altuntaş, kamu tarafından girişimcilere sağlanan desteklerin melek yatırımcılar tarafından akıllı finansa dönüştürülerek daha etkili sonuçlar alınabileceğini, bununla da ülkenin ekonomisine daha etkili katkı yapılacağını söyledi.





İş birliği anlaşmaları imzalandı

Bu arada, "erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u" olarak kabul edilen kongrede, IFC ile WBAF arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Ayrıca, Güney Amerika’nın en büyük melek yatırım ticaret örgütü Anjos do Brazil ve Singapur’un önde gelen yatırım fonlarından Unity Group ile de anlaşmalar imzalandı.

Söz konusu anlaşmalar; girişimciler, start-up'lar ve KOBİ’lerin finansmana ulaşımını kolaylaştıracak inovatif enstrümanlar ve politikalar geliştirmeyi hedefliyor.

Forumda küresel melek yatırım politikaları şekillenecek

Verilen bilgiye göre, WBAF ile dünyada 50 milyar dolar işlem hacmiyle girişimcileri fonlayan melek yatırımcıların başkanları ve önde gelenleri İstanbul’da buluşurken, yaklaşık 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcı da bir araya geldi.

60 ülkeden 100’ün üzerinde konuşmacının yer alacağı forumda, konuşmacılar arasında politikacılar, sivil toplum kuruluşlarının liderleri, bankacılar, borsa başkanları, teknoparkların üst yöneticileri (CEO), uluslararası akademisyenler ve dünyadaki önemli melek yatırımcılar da bulunuyor.

Küresel melek yatırım politikalarının şekilleneceği forumda, kurumsal yatırım sermayesi ile melek yatırımcıların start-up aşamasından itibaren nasıl daha fazla buluşturulabileceği de tartışılacak.

Foruma, Körfez ülkelerinden yoğun bir yatırım delegasyonunun katılımı öngörülüyor. Özellikle Bahreyn, Dubai ve Katar’dan gelen yatırım delegasyonlarına önemli isimler başkanlık ediyor. Bu da İstanbul’un, hem Avrupa hem Afrika hem de Asya üçgeninde erken aşama yatırım ekosistemindeki önemini bir kat daha artırıyor.

18 uluslararası oturum gerçekleştirilecek

İngiltere’nin en iyi melek yatırımcısından Singapur’un en önemli yatırımcısına, OECD yetkililerinden UNIDO liderlerine kadar onlarca ülkeden 100'ün üzerinde konuşmacı, forumun 18 ayrı oturumunda dünya melek yatırım sektörünün geleceğini şekillendirecek.

Forumun ikinci gününde, Dünya Melek Yatırım Forumu Akademisi tarafından girişimciler, melek yatırımcılar, melek yatırım ağı yöneticileri ve mentorlar için 4 ayrı eğitim programı düzenlenecek.

İsviçre Melek Yatırım Ticaret Örgütü Başkanı ve EBAN Yönetim Kurulu Üyesi Peter E. Braun, Afrika Melek Yatırım Ticaret Örgütü Başkanı Harry Tomi Davies, İngiltere Melek Yatırımcılar Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve AngelNews Kurucu Başkanı Modwenna Rees-Mogg, Innovation Farm Eş Başkanları Adriane Thrash ve Argyrios Spyridis tarafından verilecek eğitimlerde, iyi bir melek yatırımcının nasıl olacağı, iyi bir melek yatırım ağının profesyonel yönetiminin nasıl gerçekleştirilebileceği, start-up'lara nasıl iyi mentorluk yapılabileceği veya girişimci olarak yatırımcılardan kaliteli finansmanın nasıl sağlanabileceği farklı eğitim gruplarında öğrenilebilecek.

Öte yandan, bu yıl FinTech alanında yatırım arayan 10 ayrı start-up ve 10 ayrı scale-up, Dünya Melek Yatırım Forumu’nda uluslararası yatırımcıların karşısına çıkarak kurdukları işleri daha da büyütmek için yatırım arayacak.AA