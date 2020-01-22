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  4. Dünya mermer rezervinin yüzde 40’ı Türkiye’de

Dünya mermer rezervinin yüzde 40’ı Türkiye’de

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) AR-GE Komisyon Başkanı Ayberk Kırçın, Türkiye’deki madencilik sektörünü değerlendirdi.Başkan Ayberk Kırçın, madencilik sektörünün dünyanın en gelişmiş sanayi kollarından biri olduğunu belirtti.

Dünya mermer rezervinin yüzde 40’ı Türkiye’de

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) AR-GE Komisyon Başkanı Ayberk Kırçın, Türkiye’deki madencilik sektörünü değerlendirdi.
Başkan Ayberk Kırçın, madencilik sektörünün dünyanın en gelişmiş sanayi kollarından biri olduğunu belirtti. Madenciliğin dış ülkelere nazaran Türkiye’de yeteri kadar gelişmediğini savunan Kırçın, "Ülkelerin kalkınması ve güçlü bir ekonomiye sahip olmasında önemli etkenlerden biri, sahip olduğu doğal kaynakları değerlendirebilmesidir. Ekonomiye doğrudan katkısının yanında imalat sanayisine hammadde temin edilmesine de katkı sağlayan madencilik sektörü, dünyanın en gelişmiş sanayi kollarından biridir. Dünyada gelişmiş ülkelerin Gayri Safi Milli Hasıla’da madenciliğin payı; ABD’de yüzde 4.5, Almanya’da yüzde 4, Kanada’da yüzde 7.6, Avustralya’da yüzde 8.7, Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (BDT) yüzde 14, Çin’de yüzde 15, Türkiye’de ise hammadde olarak yüzde 1.5 ve türevleri ile birlikte yüzde 3.5 seviyelerindedir. Dünyadaki bu rakamlara bakıldığında madencilik sektörünün Türkiye’de yeterli düzeyde gelişmediği anlaşılmaktadır. Türkiye ekonomisinde, 115 bin kişi doğrudan ve 750 bin kişi dolaylı olarak bu sektörde istihdam edilmektedir" dedi.

"Türkiye 13,9 milyar tona yaklaşan mermer rezervine sahiptir"
Türkiye’nin dünyanın en zengin mermer yataklarının olduğu Alp kuşağında yer aldığını aktaran Kırçın, "Türkiye, jeolojik bakımdan zengin kaynaklara sahip bir ülkedir. Özellikle, Afyon, Balıkesir, Bursa, Denizli, Bilecik, İzmir, Uşak, Eskişehir, Elazığ ve Burdur illerinde zengin yataklar bulunmaktadır. Türkiye, dünyanın en zengin mermer yataklarını içinde barındıran Alp kuşağı içerisinde yer almaktadır ve 5,1 milyar metre küp - 13,9 milyar tona yaklaşan mermer rezervine sahiptir. Bu değer, dünyada yaklaşık 15 milyar metre küp olarak hesaplanan dünya rezervlerinin yüzde 40’ına tekâmül etmektedir. Türkiye’de yaklaşık 650 adet renk ve dokuda mermer çeşidi bulunmaktadır. Türkiye’de yıllık doğal taş üretimi 11,5 milyon ton civarında olup işleme tesislerinin toplam plaka üretim kapasitesi 6,5 milyon metre kare civarındadır. Türk madencilik sektörünün 2023 yılı için 15 milyar USD ihracat hedefi bulunmaktadır. Bu hedefi hayata geçirebilmek Türk mermercilik sektörünün dünya piyasaları ile rekabet edebilmesi için özellikle ulaşım ve enerji gibi üretimi doğrudan etkileyen temel etkenlerin, devlet destek ve teşvikleri ile avantajlı hale getirilmesi gerekmektedir. Kamu tarafından sektörde yatırımın artmasının teşvik edilmesi, müteşebbislerin sektöre özendirilmesi, finansmana ulaşımın kolaylaşması sektörün ekonomik büyüklüğünün artmasına yardımcı olacaktır. Sektörde gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmaları arttırılması sektörün rekabet gücünü yükseltecektir.

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