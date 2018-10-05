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Dünya peşinde! Türkiye'den Arsenal'e gönderiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen tuz, bir çok ülkenin yanı sıra dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal'a da gönderildi.

Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisi, yaklaşık 8 ay önce faaliyete geçti. Tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep gördü.

Ünlü İngiliz futbol kulübü Arsenal, Kırıkkale'den tuz istedi

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Tesiste, dağlık bölgeden çıkan doğal kaynak suyundan tuz elde ediliyor. Sera tipi havuzlarda suyun güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu ortaya çıkan tuz, hijyenik koşullarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretilip satışa sunuluyor.
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Bu özellikleriyle ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmeye başlanan tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle dünyaca ünlü futbol takımlarının da ilgisini çekti.
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Şirketin yönetim kurulu başkanı Oktay Gözüyukarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal kaynak suyundan elde ettikleri tuzu yaklaşık 8 ay önce Türkiye pazarına sunduklarını söyledi.
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İlk ihracatlarını ABD'ye 22 ton göndererek yaptıklarını anlatan Gözüyukarı, ardından da Güney Kore ve Rusya'dan talep geldiğini aktardı.
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Futbol takımları ve diğer bazı sporcuların tuza ilgi göstermeye başladığını ifade eden Gözüyukarı, şunları kaydetti:
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"ABD'de dünyanın her yerinde 15 bin market zinciri olan bir firmaya gönderdik. İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Arsenal bizden tuz talep etti. İlk etapta 500 kilogram gönderdik. Ardından Rusya'da bir futbol takımı istedi. Önümüzdeki günlerde de tuzu Antalyaspor'a göndereceğiz. İstanbul'da düzenlenen maraton yarışlarına katılan sporcular da talepte bulundu. Sporcuların beslenmelerinde tuzumuz çok kullanılıyor. Bunun sebebi de tuzumuz, doğal yollarla elde ettiğimiz için ödem yapmıyor. Magnezyum oranının yüksek olmasıyla da sporculardaki kramp girme olayını ortadan kaldırıyor."
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Tuzu farklı bir yöntemle elde ettiklerini dile getiren Gözüyukarı, şöyle konuştu:
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"Biz tuzumuzu Türkiye'de bilinen yöntemden farklı bir yolla çıkartıyoruz. Bu yöntemle Türkiye'de ilk biz çıkartıyoruz. Tuzlarımız sıvı olarak dağda kaynıyor. 2000'li yıllarda devlet bu bölgenin tuz ihtiyacını karşılamak için tuz üretimi yapıyormuş. Biz bunu daha modern ve hijyen bir şekilde çıkartıyoruz. Dağdan gelen doğal kaynak suyu önce dinlenme havuzlarına alıyoruz. Daha sonra da 4-5 bin metrekarelik kapalı sera tipi havuzlara gönderiyoruz. Dağdan gelen suyun içerisinde yüzde 30'a yakın tuz oranı var. Seralarımızda su, güneşi gördükçe buharlaşıp, sodyum ve klorürle bağ oluşturuyor. Daha sonra da tuz olmaya başlıyor. İşçilerimiz de oluşan bu tuzu topluyor."
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İşletmenin şu anda günlük tuz üretme kapasitesinin 10 ton olduğunu bildiren Gözüyukarı, havuzların sayısını artırarak bu sayıyı 60 tona çıkartacaklarını sözlerine ekledi.
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Kırıkkale tuz arsenal

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