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  4. Dünya tarımı Agroexpo’yu konuşacak

Dünya tarımı Agroexpo’yu konuşacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan olarak gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 15.

Dünya tarımı Agroexpo’yu konuşacak

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan olarak gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 15. kez 6-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Fuar İzmir’de 75 ülkeden 950 katılımcı ve 360 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Orion Fuarcılık A.Ş. tarafından Avrupa standartlarında düzenlenen fuar, yenilikleriyle yine tarım sektörüne damga vuracak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açılacak olan fuarda, yine dört gün boyunca birbirinden önemli paneller, yenilikçi tarım makineleri inovasyon sunumları, 2020 yılı yeni model traktör lansmanı, hayvan ırk tanıtımları ve birbirinden renkli yarışma ve etkinlikleri ile tarımın kalbi Fuar İzmir’de atacak. Dünyanın öncü tarım ve hayvancılık firmaları fuarda, son teknoloji ve en yeni ürünleriyle boy gösterecek. Bunun yanı sıra binlerce Türk ve yabancı iş insanı arasında gerçekleştirilecek olan ikili görüşmeler ile Agroexpo, yalnızca Ege Bölgesi ekonomisine değil, Türkiye ekonomisine yine büyük oranda katkı sağlayacak.
"Turizm ve hizmet sektörleri açısından da fuar önemini sürdürecek" diyen Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Irmak Tan, "Geçen yıl fuarımızda yaklaşık 600 milyon dolarlık bir iş hacmi gerçekleşmişti. Bu yıl ise 700 milyon doları aşkın bir iş hacminin gerçekleşeceğini düşünüyoruz; çünkü bu yıl ciddi oranda yurt dışı bağlantılarımız ve tanıtımlarımızı arttırdık. Dünyanın bir çok ülkesinde temsilcilerimiz oldu ve bu bağlantılar doğrultusunda 40’a yakın ülkeden alım heyetlerini ağırlamaya hazırlanıyoruz. Tabi münferit olarak ta binlerce yabancı iş insanının ziyaret etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Konak ülkeler Özbekistan ve Fas
Irmak Tan, "Her yıl olduğu gibi bu yılda konuk ülkemiz olacak. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Özbekistan ve Fas ülkelerinin tarım bakanlarını fuarımıza davet ettiler. Türk iş insanlarımız; Özbekistan, Fas ve bir çok ülkenin iş insanları ile bir araya gelerek; ithalat ihracat bağlantıları yapma, distribütör bulma ve marka bilinirliklerini arttırma fırsatları elde edecekler" dedi.
Tan, fuarın uluslararası boyutunun bu yıl daha da artacağını da sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB’ten Agroexpo’ya destek
Ticaret Bakanlığının Türkiye’de destek verdiği uluslararası nitelikteki önemli fuarlardan biri olan Agroexpo’da, kapasite raporu olan üretici firma katılımcıları, bakanlıktan bu yıl yine stant alanı ve stant konstrüksiyon desteği alabilecek. Bunun yanı sıra fuar katılımcıları her yıl olduğu gibi KOSGEB’in katılım desteğinden yararlanabilecek. Katılımcılar iki destekten birini tercih ederek teşvik alabilecek.

Dünya’nın en büyük ve en güçlü traktörü Türkiye’de ilk kez Agroexpo’da
Dünya’nın en büyük ve en güçlü traktörü, Türkiye’de ilk kez 6-9 Şubat 2020 tarihleri arasında 15. AGROEXPO’da Türk tarımının huzuruna çıkacak. Fendt Traktör Türkiye distribütörü Kutlucan Ltd. Şti. tarafından ithal edilen, 517hp gücündeki Fendt 1050 Vario traktör fuarda dört gün boyunca sergilendikten sonra, traktörü satın alan İzmirli sahibine teslimi gerçekleştirilecek.

Dünya tarımı Agroexpo’yu konuşacak

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