Dünyada altına talep son 50 yılın zirvesine ulaştı

Dünya Altın Konseyi, yıllık altın talebinin yüzde 4 artarak merkez bankası satın alımlarının son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

2017 yılında 4 bin 159 ton olan altın talebinin 2018 yılında 4 bin 345 tona çıktığı ve son beş yıllık ortalamanın 4 bin 347 tona yükseldiği gözlendi. Talep dördüncü çeyrekte 112 ton 400 kilo Borsa Yatırım Fonuyla karşılandı ancak yıllık altın girişleri 2017’ye nazaran 68 ton ile yüzde 67 azaldı.

Külçe ve altın sikke yatırımları, yılın ikinci yarısında hızlanarak 2018 yılında bin 90 ton ile yüzde 4 artış gösterdi. Yıl boyunca takı talebi ise 2 bin 200 tonda kaldı.

Son çeyrekte sıfırı tüketmesine rağmen teknoloji sektöründe kullanılan altın çok az artarak 334 ton 600 kiloya yükseldi. Yıllık maden üretimi ise 3 bin 364 tona yükselerek, altın arzı 4 bin 490 tona ulaştı. KAYNAK:İHA



