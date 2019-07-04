Dünyada çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor

Dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesim, küresel olarak tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48,9’unu alıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “Küresel İşgücü Gelir Payı ve Dağılımı” raporu yayınlandı. Rapora göre, dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesim, bütün ülkelerde tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48,9’unu alırken, bir sonraki en iyi yüzde 10’luk kesimde bu ücretlerin yüzde 20,1’ini alıyor.

Geriye kalan çalışanların (küresel olarak yüzde 80) toplam ücretlerin yüzde 31’ini aldığı belirtilen rapora göre, en düşük ücret düzeyinde çalışan yüzde 50’lik kesim söz konusu ücretlerin sadece yüzde 6,4’ünü evine götürüyor.

Raporda, dünyada en düşük ücret düzeyinde çalışan yaklaşık 650 milyon işçi, küresel ücretlerin sadece yüzde 1’ini aldığı ve bunun son 13 yılda neredeyse hiç değişmediği belirtildi.

ILO’nun raporuna göre, dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesim, aylık 7 bin 445 dolar kazanırken, en düşük ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesimde aylık 22 dolar gelir elde ediyor.