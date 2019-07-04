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Dünyada çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2019 16:30 | Son Güncelleme

Dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesim, küresel olarak tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48,9’unu alıyor.

Dünyada çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor

Dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesim, küresel olarak tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48,9’unu alıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “Küresel İşgücü Gelir Payı ve Dağılımı” raporu yayınlandı. Rapora göre, dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesim, bütün ülkelerde tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48,9’unu alırken, bir sonraki en iyi yüzde 10’luk kesimde bu ücretlerin yüzde 20,1’ini alıyor.

Geriye kalan çalışanların (küresel olarak yüzde 80) toplam ücretlerin yüzde 31’ini aldığı belirtilen rapora göre, en düşük ücret düzeyinde çalışan yüzde 50’lik kesim söz konusu ücretlerin sadece yüzde 6,4’ünü evine götürüyor.

Raporda, dünyada en düşük ücret düzeyinde çalışan yaklaşık 650 milyon işçi, küresel ücretlerin sadece yüzde 1’ini aldığı ve bunun son 13 yılda neredeyse hiç değişmediği belirtildi.

ILO’nun raporuna göre, dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesim, aylık 7 bin 445 dolar kazanırken, en düşük ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesimde aylık 22 dolar gelir elde ediyor.

“Hindistan ve Çin’in ekonomik yakınsamaları küresel eşitsizliği azaltıyor olsa bile her iki ülkede de eşitsizlik azalmıyor.” ifadesine yer verilen raporda, ülkeler arasındaki “ekonomik yakınlaşmanın” ülkeler içindeki ücret eşitsizliğinde artışı gizlediği vurgulandı.

2004 ve 2017 yılları arası iş gücü gelir rakamları kullanılarak hazırlanan raporda, dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesimin küresel ücretlerden aldığı payın 2004’te yüzde 55,5 iken, bu oran 2017’de yüzde 48,9’a gerilediği de belirtildi.

ILO İstatistik Bölümü Ekonomisti Roger Gomis, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel iş gücünün çoğunluğunun “çarpıcı derecede” düşük ücretlere tahammül etmek zorunda kaldığını belirterek, "Birçoğunun bir işe sahip olması, yaşayabilecek kadar yeterli ücret aldığı anlamına gelmiyor. Dünyada en düşük ücret düzeyinde çalışanların ortalama aylık maaşı sadece 198 dolar ve en fakir yüzde 10, en zengin yüzde 10'nun bir yıllık gelirini kazanması için üç yüzyıldan fazla çalışması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Çalışma Örgütü çalışan ücret

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