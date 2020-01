Dünyada kendi adıyla anılan tek halı ‘Uşak halısı’

600 yıllık kültürel miras ve her bir ilmeği el emeği olan ‘Uşak halısı’ dünya pazarında yerini her geçen yıl arttırıyor. Bölgeye ait geleneksel motiflerin kullanıldığı, yüzde yüz doğal yünden yapılan ve kök boyası kullanılan el dokuması halılar kentte onlarca kadın girişimcilere de istihdam sağlarke aynı zamanda kent ihracatına da büyük katkılar sağlıyor.

Uşak’ta hizmet veren ve 20 kadına istihdam olanağı sağlayan Dokur Evi’nde üretilen ‘Uşak halıları’ başta Türkiye olmak üzere dünya ülkelerinin çoğuna ihraç ediliyor. Dünya genelinde ismiyle anılan tek halı olan Uşak halısı çok eski yüzyıllardan beri başta Osmanlı sarayları olmak üzere Avrupa’da önemli yapıları süslemesiyle biliniyor. Yüzde yüz yünden üretilen halılar doğal kök boya ile renklendirilen iplerden sonra ilmek ilmek dokunarak son görünümüne kavuşuyor. Bölgeye ait geleneksel motif ve desenlerden ilham alınarak dokunan halılara Türk düğümü (Gördes düğümü) diye adlandırılan düğümler atılarak daha uzun ömürlü ve kaliteli hale getiriliyor. Kentteki kadınların geçim kaynağını oluşturan el emeği göz nuru halılar her geçen yıl pazarını genişletiyor.