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  4. Dünyanın dikkatini çeken Türk inovasyonu; WeWALK

Dünyanın dikkatini çeken Türk inovasyonu; WeWALK

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

WeWALK Kurucu Ortağı Kürşat Ceylan: - "Yatırım turumuzu kapatmak üzereyiz. İngiltere'den bir fonla neredeyse anlaşmış durumdayız. Asya'dan bir fon var. Yatırımcılarımızla çok iyi bir noktaya geldik" - "Varolon teknolojileri çok daha kolay bir kullanımla birleştirdik. Mesela, İrlanda'dan bir e-mail aldık; 'Ben sonradan kör oldum. Depresyondayım. WeWalk sayesinde hayata karıştım' ifadeleri yer alıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz"

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - İki arkadaşının desteği ile yer ve yön bilgisi veren akıllı baston geliştiren 33 yaşındaki girişimci Kürşat Ceylan, dünyadaki yaklaşık 253 milyon görme engelli kişinin hayatını değiştirmeyi hedefliyor.

WeWALK, sıradan bir baston değil... "Akıllı baston" olarak da adlandırılan ürün, görme engellileri, göğüs ve baş hizasındaki engelleri görerek uyarıyor. Akıllı telefona bağlanarak kullanılan baston, mobil uygulamalarla da entegre olabiliyor.

Akıllı bastonun komut verebilmek için bir dokunmatik alanı, istenildiğinde sesli komut vermek için bir mikrofonu, pusulası ve hoparlörü bulunuyor. WeWALK, yazılım güncellemelerinin eklenmesiyle sürekli yeni özellikler kazanıyor.

Türk girişimci Kürşat Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca görme engelli insanın hayatını değiştirecek icadına uluslararası yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, "WeWALK'ı, ben ve iki arkadaşım; Gökhan Meriçliler ile Sadık Ünlü ile birlikte kurduk. Şu anda 3 ortak olarak yürütüyoruz. 33 yaşındayım. 5 aydır ürünümüzle pazardayız." dedi.

- Yatırımcılardan büyük ilgi

Dünyanın farklı noktalarından büyük ilgi gördüklerini dile getiren Ceylan, "Türkiye'de, İngiltere'de ve ABD'de kurulmuş durumdayız. 3 farklı ülkedeyiz. Şimdi yatırım turumuzu kapatmak üzereyiz. İngiltere'den bir fonla neredeyse anlaşmış durumdayız. Asya'dan bir fon var. Yatırımcılarımızla çok iyi bir noktaya geldik." şeklinde konuştu.

Akıllı bastonun üretilmesi için Vestel ile iş birliği yaptıklarını belirten Ceylan, "Zorlu ailesinin önemli destekleri oldu. Seri üretim için sonuçta bir fabrikaya ihtiyacınız oluyor. Emre Zorlu (Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi) bize 'bunu Çin'de üretmeyin. Bu çok güzel bir teknoloji. Türkiye'de üretim ve tamamen Türkiye'den çıkmış bir teknoloji olsun' dedi." ifadelerini kullandı.

- "Akıllı telefonlarımızla eşleşebiliyor"

Kürşat Ceylan, WeWalk'un ne olduğunu ve görme engellilerin hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle anlattı:

"WeWalk, görme engelliler için tasarlanmış bir akıllı baston. 3 temel özelliği var. Birincisi, görme engelli kişi, yolda yürürken bastonu sağa sola sallayarak yerdeki engelleri algılayabiliyor. Ama baş hizasındaki engeller algılanamıyor. İkincisi, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Özellikle navigasyon teknolojileri, akıllı şehir teknolojileri... Görme engelli bir kişi için sesli navigasyon bulunmaz bir nimet... Bir elinizde beyaz baston, diğer elinizde telefonu kullanmanız gerekiyor. Biz bütün bunları doğrudan baston üzerinden verebilir miyiz? Kişi tuttuğu bastondan bilgiye, teknolojiye erişsin istedik. Akıllı baston, şu anda görme engelli kişiyi baş hizasındaki engelleri görerek titreşimle uyarıyor. Doğrudan akıllı telefonlarımızla eşleşebiliyor."

- "Türkiye'de fiyatı bin 990 lira"

Akıllı baston WeWalk ile çok sayıda insanın hayatına dokunduklarını ifade eden Ceylan, "Varolon teknolojileri çok daha kolay bir kullanımla birleştirdik. Mesela, İrlanda'dan bir e-mail aldık; 'Ben sonradan kör oldum. Depresyondayım. WeWalk sayesinde hayata karıştım' ifadeleri yer alıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz." dedi.

Dr. Mehmet Öz'ün projeyi çok sevdiğini ve gönüllü olarak destek verdiğini de ifade eden Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da projelerine büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Ceylan, WeWalk'un Türkiye'deki fiyatının bin 990 lira olduğunu da bildirdi.

Time dergisi tarafından 2019 yılının en iyi inovasyonları arasında gösterilen WeWalk, GITEX Teknoloji Haftası ve Edison Awards'ta 2 ayrı ödül kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere, Kürşat Ceylan, Londra, WeWALK,

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