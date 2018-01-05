FİNANS

Dünyanın en büyüğü o olacak

05 Ocak 2018 08:36

Ham petrol üretiminde yaşadığı artışa paralel olarak ABD'nin 2018'de petrol üretiminde Rusya ve Suudi Arabistan'ı geçmesini sağlayabileceği belirtildi.

Dünyanın en büyüğü o olacak

 Araştırma şirketi Rystad Energy, şu anda dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundaki Rusya'nın yıl sonunda ABD'nin ardından ikinciliğe gerileyeceği, Suudi Arabistan'ın ise üçüncü sırada yer alacağı tahmininde bulundu.

 
ABD'de ham petrol üretiminin bu yıl yüzde 10 artabileceğini öngören Rystad Energy, böylece ülkenin dünyanın en büyük petrol üreticisine dönüşebileceğini açıkladı.
 
CNN Money'nin haberine göre, ABD'de kaya petrolü üretiminde son dönemde yaşanan artış, ülkenin 2018'de 43 yıldan sonra petrol üretiminde Rusya ve Suudi Arabistan'ı geçmesini sağlayabilir. ABD, 1975'ten bu yana petrol üretiminde Rusya ve Suudi Arabistan'ın gerisinde.
 
Rystad Energy Başkan Yardımcısı Nadia Martin Wiggen, "Piyasa ABD'nin kaya petrolü ile tamamen değişti" dedi. ABD'nin petrol üretimindeki artışla, başta Ortadoğu olmak üzere yabancı ülkelerin petrolüne olan bağımlılığından kurtulabileceği belirtiliyor.

OPEC ANLAŞMASI, ABD'DE PETROL ÜRETİMİNİ AZALTMIŞTI
 
OPEC'in petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı uygulamaya koyduğu petrol kısıntıları, ABD'de de petrol üretiminin azalmasına yol açmıştı. ABD içi üretim, Nisan 2015-Eylül 2016 arasında yüzde 11 azalarak günlük 8,5 milyon varile kadar gerilemişti.
 
Ancak ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve yeni teknolojilerin de yardımıyla, geçen yıl ABD'de petrol üretimi yeniden artmaya başladı.
 
ABD Enerji Enformasyon Müdürlüğü tahminlerine göre, ülkede ham petrol üretimi 2018'de ortalama yüzde 10 oranında artacak. Böylece petrol üretiminde 1970'teki yüzde 9,6 artış rekoru kırılacak.
 
ABD'nin petrol ithalatı, son 9 yılda yüzde 25 azaldı. Petrol ihracatı ise, yurt dışına ham petrol ihracatı yasağının 2015'te kaldırılması sonrasında son bir yılda üç kattan fazla arttı. ABD halen ihraç ettiğinden daha fazla petrolü ithal ediyor ancak aradaki fark son dönemde hızla kapanıyor.
 
 
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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 1 Oy
    ırak suudi Arabistan Kuveyt çöktü petrollerine sanki ithalata paramı veriyor Amerika
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  • 1 Oy
    Hem dünyanın süper gücü hemde bir numaralı petrol üreticisi,allah bu insanlara tam gülmüş,
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