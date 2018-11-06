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Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük yakıt ikmal sistemi İstanbul Havalimanı'nda kullanıma alındı.

Dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemlerine sahip olan İstanbul Havalimanı yakıt sistemlerinin, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan denetimden başarıyla geçtiği ve bu vesileyle 31 Ekim’deki ilk uçuşlarda kullanılan yakıtların uçuş öncesi onay almış olduğu bildirildi.

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İstanbul Havalimanı, 300 bin metre küp depolama kapasitesine sahip tank sahası, yaklaşık 105 kilometre boru hattı, 512 uçak ikmal noktası, 73 ikmal aracı ile dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemine sahip oldu.
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IATA tarafından, 29 Ekim açılışı öncesinde Türk Hava Yolları, Lufthansa, Onur Air, SunExpress havayollarının temsilcilerinin de bulunduğu 5 kişilik uzman bir ekip tarafından, 2 gün boyunca incelemelerde bulunuldu.
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Yakıt sistemlerinin IATA standartlarına uygun şekilde devreye alınma kayıtları ve sistemler üzerinde birçok noktadan alınan yakıt numuneleri, denetçiler tarafından incelendi ve akredite laboratuvarlar tarafından yapılan testler sonucunda yakıtın uygunluğuna onay verildi.
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İGA yakıt ikmal araçlarına, standartların üzerinde İstanbul Havalimanı'nda apronda park pozisyonunda bulunan uçaklara yakıt ikmalini simule eden testler yapıldı, uçak ikmal araçlarının özellikleri incelendi. Hatlar üzerinden ve uçak ikmal araçlarından, yakıt numuneleri de alındı.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, havalimanında bulunan yakıt ikmal sistemlerinin ve araçlarının, dünyanın en büyüğü olmasının yanı sıra, en gelişmişi olduğunu belirtti.
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İstanbul Havalimanı'nda dünya çapında ilklere ve enlere imza attıklarını vurgulayan Samsunlu, şunları kaydetti:
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"Bu enlerden biri de yakıt ikmal konusundaki yetkinliğimiz oldu. Standart yakıt ikmal araçlarında bulunan filtreler ve ekipmanlar, uçakları sudan, partikülden ve aşırı basınçtan koruyor, İstanbul Havalimanı'nda bulunan ikmal araçları ise filtreleme ve basınç regülasyonu yapmasının yanı sıra, sensörler ile sürekli suyu, partikülü ve basıncı kontrol ediyor. Filtrelemede problem olması durumunda da ikmali otomatik olarak durduruyor. Dünyanın en gelişmiş havalimanlarında dahi bulunmayan bu sistemler ile havayollarının en güvenli ve kaliteli şekilde yakıt ikmali almalarını sağlayacağız."
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İGA Yakıt İkmal Direktörü Hüseyin Aslanoğlu da İstanbul Havalimanı'nda, uçağa yakıt teslim zincirinin son halkasında bulunan ikmal araçlarının, standartların üzerinde özelliklere sahip olduğunu ve havalimanında ikmallerin en güvenilir şekilde yapıldığını, IATA onayı ile de bunun tescillendiğini ifade etti.
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istanbul havalimanı yakıt sistemi

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