Dünyanın en büyük fonundan Türk varlıklarına yatırım

Blackrock gelişmekte olan ülke piyasaları portföy yönetimi birimi başkanı Trigo Paz Blackrock'un son dönemdeki satış baskısının ardından geçen hafta Türkiye'nin dolar ve euro cinsi tahvillerini ve TL aldığını belirtti.

Blackrock'un Paz yönetiminde gelişmekte olan kredi piyasalarında 29 milyar dolar portföyü bulunuyor.

Paz "Geçen hafta Türkiye'ye yatırım yaptık... Şimdi TL ve dolar cinsi tahvillerinden memnunuz, ancak faiz oranlarından memnun değiliz, çünkü... faiz oranlarıyla ilgili olarak hala enflasyonun istikrara kavuşturulması gereken bir durum olduğu için bu konuya girmek için çok erken" dedi.

Haberin orijinali için tıklayınız:

ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.

