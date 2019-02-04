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Dünyanın en değerli bankaları açıklandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2019 14:41 | Son Güncelleme

Brand Finance'ın araştırmasına göre, dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasını açıkladı.

Brand Finance'ın "Banking500-2019" çalışmasından yaptığı derlemeye göre en değerli bankalar listesine Türkiye'den 9 banka girdi... İşte o liste...

Türkiye'den 9 banka listede

Dünyanın en değerli ilk 10 banka markası: Sırası: 1 Banka adı:ICBC Ülke: Çin Marka değeri (Milyar dolar): 79,8
Sırası: 2 Banka adı:China Construction Bank Ülke: Çin Marka değeri (Milyar dolar): 69,7
Sırası: 3 Banka adı:Agricultural Bank of China Ülke: Çin Marka değeri (Milyar dolar): 55
Sırası: 4 Banka adı:Bank of China Ülke: Çin Marka değeri (Milyar dolar): 51
Sırası: 5 Banka adı:Wells Fargo Ülke: ABD Marka değeri (Milyar dolar): 40
Sırası: 6 Banka adı:Bank of America Ülke: ABD Marka değeri (Milyar dolar): 36,7
Sırası: 7 Banka adı:Citi Ülke: ABD Marka değeri (Milyar dolar): 36,4
Sırası: 8 Banka adı: Chase Ülke: ABD Marka değeri (Milyar dolar): 36,3
Sırası: 9 Banka adı:China Merchants Bank Ülke: Çin Marka değeri (Milyar dolar): 22,5
Sırası: 10 Banka adı:HSBC Ülke: İngiltere Marka değeri (Milyar dolar): 20,2
Listede yer alan Türk Bankaları ve marka değerleri: Sırası: 146 Banka adı: Ziraat Bankası Ülke: Türkiye Marka değeri (Milyar dolar): 1,64
Sırası: 169 Banka adı:Garanti Ülke: Türkiye Marka değeri (Milyar dolar): 1,34
Sırası: 179 Banka adı:İş Bankası Ülke: Türkiye Marka değeri (Milyar dolar): 1,14
ırası: 196 Banka adı:Akbank Ülke: Türkiye Marka değeri (Milyar dolar): 0,93
Sırası: 237 Banka adı:Yapı Kredi Ülke: Türkiye Marka değeri (Milyar dolar): 0,65
Sırası: 323 Banka adı:Halkbank Ülke: Türkiye Marka değeri (Milyar dolar): 0,43
Sırası: 337 Banka adı:Vakıfbank Ülke: Türkiye Marka değeri (Milyar dolar): 0,39
Sırası: 352 Banka adı:Denizbank Ülke: Türkiye Marka değeri (Milyar dolar): 0,37
Sırası: 481 Banka adı:TEB Ülke: Türkiye Marka değeri (Milyar dolar): 0,2
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