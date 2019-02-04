Dünyanın en değerli bankaları açıklandı!

Brand Finance'ın "Banking500-2019" çalışmasından yaptığı derlemeye göre en değerli bankalar listesine Türkiye'den 9 banka girdi... İşte o liste...
Türkiye'den 9 banka listede
Dünyanın en değerli ilk 10 banka markası:
Sırası: 1
Banka adı:ICBC
Ülke: Çin
Marka değeri (Milyar dolar): 79,8
Sırası: 2
Banka adı:China Construction Bank
Ülke: Çin
Marka değeri (Milyar dolar): 69,7
Sırası: 3
Banka adı:Agricultural Bank of China
Ülke: Çin
Marka değeri (Milyar dolar): 55
Sırası: 4
Banka adı:Bank of China
Ülke: Çin
Marka değeri (Milyar dolar): 51
Sırası: 5
Banka adı:Wells Fargo
Ülke: ABD
Marka değeri (Milyar dolar): 40
Sırası: 6
Banka adı:Bank of America
Ülke: ABD
Marka değeri (Milyar dolar): 36,7
Sırası: 7
Banka adı:Citi
Ülke: ABD
Marka değeri (Milyar dolar): 36,4
Sırası: 8
Banka adı: Chase
Ülke: ABD
Marka değeri (Milyar dolar): 36,3
Sırası: 9
Banka adı:China Merchants Bank
Ülke: Çin
Marka değeri (Milyar dolar): 22,5
Sırası: 10
Banka adı:HSBC
Ülke: İngiltere
Marka değeri (Milyar dolar): 20,2
Listede yer alan Türk Bankaları ve marka değerleri:
Sırası: 146
Banka adı: Ziraat Bankası
Ülke: Türkiye
Marka değeri (Milyar dolar): 1,64
Sırası: 169
Banka adı:Garanti
Ülke: Türkiye
Marka değeri (Milyar dolar): 1,34
Sırası: 179
Banka adı:İş Bankası
Ülke: Türkiye
Marka değeri (Milyar dolar): 1,14
ırası: 196
Banka adı:Akbank
Ülke: Türkiye
Marka değeri (Milyar dolar): 0,93
Sırası: 237
Banka adı:Yapı Kredi
Ülke: Türkiye
Marka değeri (Milyar dolar): 0,65
Sırası: 323
Banka adı:Halkbank
Ülke: Türkiye
Marka değeri (Milyar dolar): 0,43
Sırası: 337
Banka adı:Vakıfbank
Ülke: Türkiye
Marka değeri (Milyar dolar): 0,39
Sırası: 352
Banka adı:Denizbank
Ülke: Türkiye
Marka değeri (Milyar dolar): 0,37
Sırası: 481
Banka adı:TEB
Ülke: Türkiye
Marka değeri (Milyar dolar): 0,2
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