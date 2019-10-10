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Dünyanın en iyi 25 şirketi açıklandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri araştırmasının sonuçları açıklandı. Great Place to Work'ün Fortune ile ortak gerçekleştirdiği ve 8 binden fazla şirketin analiz edildiği araştırmada Cisco birinciliği elde etti. Hilton ikinci olurken, geçen yılın lideri Salesforce üçüncü sırada yer aldı.

Fortune’un birlikte gerçekleştirdiği “Dünyanın En İyi Çok Uluslu İşverenleri” araştırmasında yer alan şirketler, güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarında analiz edildi. Analiz sonuçları, çalışanların güven kültürünü içselleştirebilen şirketlerde daha mutlu bir şekilde çalıştıklarını gösterdi.

YÜZDE 86'SI ÇALIŞMA ARKADAŞINA GÜVENİYOR

“Güven” global çapta gerçekleşen analizde; tüm dünyadaki çalışanların ortak olarak birleştiği değer oldu. Çalışanlar, “harika bir iş yerini” genel olarak liderlerin güvenilirlik, saygı ve hakkaniyet gösterdiği bir yer olarak tanımladı. Dünyanın En İyi İşverenleri'nde çalışanların yüzde 86'sı bu iş yerinde uzun süre kalmak istediklerini, yüzde 88'i ise işlerinde ekstra çaba göstermeye istekli olduklarını belirttiler. Çalışanların yüzde 86'sı iş yerlerindeki çalışma arkadaşlarına güvendiklerini söylediler. Bu sonuç, Great Place to Work'ün 9 yıl önce başladığı araştırmalara kıyasla, Dünyanın En İyi 25 İşverenleri'nde çalışanların "çalışmak için harika bir iş yeri" olarak belirlediği değerlerde yüzde 5 oranında artış olduğunu gösterdi.

ASYA'DA ÇALIŞMA SAATLERİ BASKI OLUŞTURUYOR

Araştırmada Latin Amerika'daki politik ve ekonomik karışıklığın çalışanlar ve kurumların işini zorlaştırdığı, Asya'da haftada 70 saatlik çalışma süresinin çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğuna ilişkin sonuçlar elde edildi. Avrupa'da haklar ve sorumluluklarla ilgili endişelerin yaşandığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'da ise sık sık yapılan kurumsal faaliyetlerin çalışanları negatif yönde etkilediği ortaya çıktı.

AVRUPA'DA ADALET, LATİN AMERİKA'DA GÜVENLİK ÖN PLANDA

Bölgesel farklılıklara dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak, "Great Place to Work'ün gerçekleştirdiği ve 3,4 milyon çalışanın katıldığı ‘İş Yeri Kültürü Araştırması’nda, Amerika ve Kanada'da takım ruhunun hayati önem taşıyor. Latin Amerika'da psikolojik güvenliğin kilit önemde olduğu görüldü. Avrupa ve Asya'da ise çalışanlar adalet ve iş yaşam dengesi konularında hassasiyet gösteriyorlar" dedi.

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şirket Cisco Hilton

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