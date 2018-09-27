Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2019’u açıkladı. Listede 23 Türk üniversitesi yer aldı.
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