FİNANS

Dünyanın en yüksek 3. barajında kazı çalışmaları tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'de, 75-80 derecelik dik topoğrafyası ile birlikte toplam yüksekliği 485 metreyi bulan çalışmalar tamamlanarak gövde betonuna hazır hale getirildi.

Dünyanın en yüksek 3. barajında kazı çalışmaları tamamlandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) gövde kazı ve destekleme çalışmaları bitti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı özelliğini taşıyan Yusufeli Barajı ve HES'de, çalışmalar devam ediyor.

Gövde kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığı vurgulanırken, 75-80 derecelik dik topoğrafyası ile birlikte toplam yüksekliği 485 metreyi bulan çalışmaların bittiği, gövde betonuna hazır hale gelindiği aktarıldı.

  • Baraj, milli ekonomiye yılda 600 milyon lira katkı sağlayacak

Yusufeli Barajı ve HES, 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek üçüncü barajı özelliğini taşıyacak.

Su biriktirme hacmi 2 milyar 130 milyon metreküp olan barajın kurulu gücü 558 megawatt, yıllık enerji üretimi ise 1,88 milyar kilowatt/saat olacak. Baraj, milli ekonomiye yılda 600 milyon lira katkı sağlayacak.

21 Aralık 2012'de yer teslimi yapılarak başlanılan Yusufeli Barajı ve HES inşaatında, 1 Nisan 2014'te nehir derivasyonu işlemi gerçekleştirildi. 2014 yılında yapımı tamamlanan geçici bağlantı yolu 5,9 kilometre uzunluğunda.

Ayrıca güzergahta, toplam uzunluğu 231 metre olan üç köprü ve toplam uzunluğu 3 bin 890 metre olan 5 tünel bulunuyor.AA


PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Bakan açıkladı! Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacakBakan açıkladı! Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak
İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştıİmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kazı Artvin baraj

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

Yosun benzinin yerini mi alıyor?

Yosun benzinin yerini mi alıyor?

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

Zorulu Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik

Zorulu Trafik Sigortası Yönetmeliğinde değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk karasularında 2 milyar dolarlık rüzgar santrali

Türk karasularında 2 milyar dolarlık rüzgar santrali

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Ekonomi Bakanı'ndan önemli 'döviz kuru' açıklaması

Bakan açıkladı! Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak

Bakan açıkladı! Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

13 milyon konut için ödemeler başladı

13 milyon konut için ödemeler başladı

Pazardaki soğan hem gözleri hem cepleri yaktı! Kilosu 7 lira oldu

Pazardaki soğan hem gözleri hem cepleri yaktı! Kilosu 7 lira oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.