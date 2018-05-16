Durmuş Yılmaz'dan önemli 'kur' iddiası

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin merkez binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Akşener’den sonra söz alan Durmuş Yılmaz dolar kuru hakkında açıklamalarda bulundu.

Londra’dan ve dünyanın bir çok yerinden telefon aldığını söylen Durmuş Yılmaz, “Öğrenmeye çalıştıkları şu: ‘Türkiye’deki ekonomi yönetimi başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bir popülist davranışla toplumda alıcısı olduğunu düşünerek, bilinen kuram ve kuralların dışında bir takım söylemler yaparak, popülist davranarak, önümüzdeki seçimleri de almayı mı hedefliyorlar yoksa bunlar gerçekten bugün ders kitaplarının ve ekonomi bilimi denilen veya sanatı denilen sosyal bilimin yüzyıllarca ortaya koyduğu birikimin dışında bir inanca mı sahipler? Gerçekten bu söyledikleri teoriye inanıyorlar mı? Gerçekten bunu öğrenmeye çalışırlar. Bir kısmı diyor ki ‘evet’ gerçekten şu anki yönetim bugünkü var olan konvansiyonel teorilere inanmıyorlar bunun dışında bir teori geliştirdiler ve bunu uygulamak için ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Bu böyle midir? diye bize soranlar oluyor. Ben de açıkça söylemek gerekirse tamamen kestirebilmiş değilim. Eğer gerçekten böyle bir teorik kabulleri var ise ve bunu da uygulamaya koyarlarsa dış dünya şu anda alarma geçmiş durumda, piyasalar son derece rahatsız. Eğer gerçekten “Onların rahatsız olmaları önemli değil, biz doğru olanı yapmaya çalışırız ve doğru olan da budur. Dünyaya yeni bir doğru vereceğiz” diyorlarsa onu da bir an önce gerçekleştirmeleri gerekir ki eğer faiz enflasyonun sebebi ise sonucu değilse o zaman bu arkadaşlarımız bu insanlar gerçekten Nobel İktisat ödülü almaya hak kazanırlar.” dedi.