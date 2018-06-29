Düşük faizli konut kredisi için son günler

Müteahhitlerin başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası da 30 Haziran’da sona eriyor. Önümüzdeki dönemde bankaların tekrar faizleri psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına indirip indirmeyeceği henüz net değil.

Ancak görülen o ki sektörde biriken stoku eritip konut satışlarını, doğrudan ve dolaylı olarak da ekonomiyi canlandırması beklenen kampanya amacına ulaştı.

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Altan Elmas, bugüne kadar 40 bin kişinin sadece kamu bankalarından kredi kullandığını aktardı. Konut kredisi kullananların çektiği kredi tutarı ise ortalama 170-180 bin lira civarında. Altan Elmas, “Vatandaşların ortalama 300 bin liralık ev aldığı görülüyor. Bu da kampanyanın piyasada 12 milyar liralık bir hacim yarattığını ve konut satışlarını yeniden canlandırdığını gösteriyor” dedi.