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Düşük faizli konut kredisi için son günler

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

İnşaat sektöründe mayıs ayında başlatılan seferberlik kampanyası bitiyor.

. Faizi yüzde 0.98'e, peşinatı yüzde 5'e düşüren ve konut fiyatlarında yüzde 20 indirim uygulanan kampanya, konut alıcısından gelen yoğun istek üzerine 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Ev alacaklar bu habere dikkat!

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Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, faiz oranlarını aylık yüzde 0.98’e çeken bankaların, bu kampanyayı bugün bitireceğini söyledi.
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Elmas, pazartesiden itibaren faiz oranlarının aylık yüzde 1.30 oranında seyretmesinin beklendiğini belirtti. İlk olarak Vakıfbank dün faiz oranını yüzde 1.27’ye çıkardı.
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10 Mayıs’ta Ziraat Bankası’ndan gelen ilk hamleyle konut kredisi aylık faiz oranları 0.98’e inmişti. Ardından 15 Mayıs’ta müteahhitler de projelerinde aylık yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak yüzde 20 indirim kampanyası başlattı.
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12 MİLYAR TL’LİK HACİM

12 MİLYAR TL’LİK HACİM
Müteahhitlerin başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası da 30 Haziran’da sona eriyor. Önümüzdeki dönemde bankaların tekrar faizleri psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına indirip indirmeyeceği henüz net değil.
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Ancak görülen o ki sektörde biriken stoku eritip konut satışlarını, doğrudan ve dolaylı olarak da ekonomiyi canlandırması beklenen kampanya amacına ulaştı.
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Altan Elmas, bugüne kadar 40 bin kişinin sadece kamu bankalarından kredi kullandığını aktardı. Konut kredisi kullananların çektiği kredi tutarı ise ortalama 170-180 bin lira civarında. Altan Elmas, “Vatandaşların ortalama 300 bin liralık ev aldığı görülüyor. Bu da kampanyanın piyasada 12 milyar liralık bir hacim yarattığını ve konut satışlarını yeniden canlandırdığını gösteriyor” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
konut faiz inasaat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Külliyen yalan bankalar vermiyorki krediyi 180 bin tl lik ev layim dedim 100 bin pesin 80 bin kredi kirk dereden su getirdiler vermemek icin ne kredi karti magduruyum ne hacizli daha bugune kadar birak geciktirmeyi asgarisini bile ödemedim kartın ayrica emekliyim hala calisiyorum aylik 7500 tl gelirim var yalan bu bankalarin hic biri vermediler bu krediyi
2 ay daha uzatilsa ne olurdu sanki
Allah kimseyi banka gibi kan emici para tuzaklarına düşürmesin.. 2014 te ev alırken 100 bin tl kredi çekecek olmuş olsaydım 198 bin tl geri ödeme yapıcaktım. Allahtan eminevim var bankalara düşmedik. Hakmı bu. Böyle bişey olabilir mi.. Banka diyorki kendine ev aldıysan banada bi ev alıcaksın. Bir banka çıksa ben 10 yılda 100 bin tl için 20 bin faiz istiyorum dese zaten sürümden kazanacak ama böyle daha iyi soyuyorlar ve kimse bişey sahibi olamıyor..
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