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"Duty Free"lere satılan ürünlere ÖTV istisnası

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

"Duty Free" olarak bilinen gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarına yapılan ürün teslimlerinin ÖTV'den istisna tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

"Duty Free"lere satılan ürünlere ÖTV istisnası

Yerli ürünlerin "Duty Free" olarak bilinen gümrüksüz satış mağazalarından sunumunu artırmak amacıyla bu mağazalara verilen ürünlerin özel tüketim vergisinden (ÖTV) istisna tutulmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Maliye Bakanlığının ÖTV uygulama tebliğlerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğlerde, satılmak üzere gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarına yapılan teslimlerin ÖTV'den istisna olmasına ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, söz konusu yerlere yapılacak ürün teslimlerinde, malın ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz mağazalarında satılabilecek mal cinslerinden olup olmadığı ÖTV mükelleflerince kontrol edilecek. Bu malın kapsamda olmaması halinde, ÖTV istisnasız teslimde bulunulamayacak.

ÖTV mükellefleri, gümrüksüz satış mağazalarına yaptıkları teslimlerde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmeyecek. Buna karşın bedele dahil edilmeyen tutar, faturada şerh gösterilerek belirtilecek.

Bu malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna ilişkin antrepo tutanağı tutulacak ve ilgili evrak gümrük idaresi tarafından onaylanacak.

ÖTV ödenerek satın alınan malların gümrüksüz satış mağazalarına teslimlerinde de ÖTV iadesine imkan tanındı. Bu verginin iadesi, sadece ÖTV mükelleflerinden alınan veya doğrudan ithal edilen mallar için söz konusu olacak. ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların söz konusu mağaza veya depolara teslimi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dahil edilmiş ÖTV iade edilmeyecek.

- Usulsüz satışta ceza uygulanacak

ÖTV mükelleflerince gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim edilen malların iadesi durumunda ise ÖTV doğmayacak. İade alınan malların tekrar teslime konu edilmesi durumunda ÖTV hesaplanacak. Bu malların mağaza işleticilerince iade edilmesi halinde ise bu durum gümrük idaresince mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek.

İstisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına teslim edilen malların, hak sahipleri dışındakilere satılması veya hak sahibi olanlara belirlenen limitlerin üstünde satılması ya da yersiz veya haksız olarak her türlü kullanımı halinde, ödenmeyen ÖTV ve buna bağlı KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte mağaza işleticisinden alınacak.

İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak satış/kullanım yapıldığının tespiti halinde, ilgili gümrük idaresi tarafından durum işleticinin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirilecek.

Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmaması halinde, mağaza işleticisinin doğrudan sorumlu tutulduğu haller dışında, ziyaa uğratılan vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte ÖTV mükellefinden aranacak.

Daha önce yapılan kanun değişikliği çerçevesinde, silah alımında veya ithalinde ÖTV istisnasından yararlanabilecek kurumlar arasına Savunma Sanayii Müsteşarlığı da eklendi.AA

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Anahtar Kelimeler:
duty free ÖTV yurtdışı

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