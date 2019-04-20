FİNANS

Düzce’de mart ayında 523 konut satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre şubat ayına göre mart ayında konut satışının arttığı gözlendi. Mart ayında il genelinde 523 konut satışı gerçekleşti.

Düzce’de mart ayında 523 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Mart ayında Düzce ilinde 523 konut satıldı. Şubat ayında ise 452 konut satışı gerçekleşmişti.

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düzce TÜİK satılık kiralık konut

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