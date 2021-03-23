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e-Devlet 1000 TL pandemi ödemesi başvuruları nasıl yapılır? 1000 TL destek ödemesi devam ediyor mu? 

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2021 09:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını döneminde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlatılan 1000 TL pandemi sosyal yardım ödemeleri başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. Bugüne onbinlerce vatandaşa dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardım ödemeleri, ailelere bir nebze olsun rahat nefes aldırıyor…

E-Devlet üzerinden bakanlığı sayfasından yapılan başvuruların ardından başvuru sahipleri değerlendirmeye alınıyor. 1000 TL pandemi sosyal yardımlardan yararlanılmak için bazı şartların uyması gerekiyor. Koronavirüs sürecinde 3. faza kadar devam eden 1000 TL pandemi yardım parası başvuru sonuçları kısa zaman içerisinde sonuçlanıyor…

1000 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ön ayak olduğu, nakdi ücret desteği, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının son defa mart ayında verileceğini duyurmuştu. Bundan dolayı da 1000 TL sosyal yardım ödemesinin de son defa verileceği konuşuluyor. 1000 TL sosyal yardım desteğinin bittiğine dair resmî bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz…

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak..

1000 TL PANDEMİ YARDIM PARASI SORGULAMA SAYFASI

1000 TL PANDEMİ YARDIM PARASI SORGULAMA SAYFASI
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
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