E-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları | Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi desteğine başvuran vatandaşlar arama motorları üzerinden 1000 TL yardım desteği sonuç sorgulama ekranı hakkında araştırmalar yapıyor. Öte yandan, sosyal yardım desteğine başvurmak isteyenler, pandemi yardımına nasıl başvurulur? sorusuna yanıt arıyor. İşte, pandemi desteği başvuru ve sonuç sorgulama ekranı...

E-DEVLET 1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI

Pandemi desteği sonuçları E-Devlet kapısı üzerinden sorgulanmaktadır.

PANDEMİ YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

1000 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet kapısı üzerinden yapılan sosyal yardım başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılıyor. Buna göre;

TC Kimlik Numaranızın son rakamı;

0 olanlar Pazartesi,

2 olanlar Salı,

4 olanlar Çarşamba,

6 olanlar Perşembe,

8 olanlar ise Cuma günlerinde başvuru yapabilecek.

Ayrıca, Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşlar TC Kimlik numarasının son rakamı fark etmeksizin başvuru yapabiliyor.

PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KİMLER SOSYAL YARDIM DESTEĞİNDEN FAYDALANAMAZ?

-5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

-5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar,

-Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar,

-İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

-İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar 1000 TL'lik yardımdan faydalanamayacak.

