E-Devlet’e iki yeni hizmet eklendi!

E-Devlet bugün yeni hizmetler ile T.C. vatandaşlarının karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde halk kütüphanesi hizmetini sunan sistem; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetleri bölümüne Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama ve Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama hizmetlerini ekledi.
Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama hizmeti ile; kendi adınıza ya da vasisi / velisi olduğunuz kişi adına yapılan pasaport başvurularının durumunu sorgulayabilirsiniz.
Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama hizmeti ile; kendi adınıza ya da vasisi/velisi olduğunuz kişi adına yapılan sürücü belgesi başvurularının durumunu sorgulayabilirsiniz.
Apple, Türkiye'de iCloud fiyatlarına zam yaptı!
Saray Halı konkordato istedi!
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
VW, Transporter'ı Ford Otosan fabrikasında üretmeyi hedefliyor
70 yıllık arabayı yeniden canlandırıp eski haline getirdi
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum