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E-Devlet’e iki yeni hizmet eklendi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2018 10:13 | Son Güncelleme

E-Devlet’e Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetleri bölümüne Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama ve Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama hizmetleri eklendi. İşte yeni hizmetlerin özellikleri.

E-Devlet’e iki yeni hizmet eklendi!

E-Devlet bugün yeni hizmetler ile T.C. vatandaşlarının karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde halk kütüphanesi hizmetini sunan sistem; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetleri bölümüne Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama ve Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama hizmetlerini ekledi.

Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama hizmeti ile; kendi adınıza ya da vasisi / velisi olduğunuz kişi adına yapılan pasaport başvurularının durumunu sorgulayabilirsiniz.

Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama hizmeti ile; kendi adınıza ya da vasisi/velisi olduğunuz kişi adına yapılan sürücü belgesi başvurularının durumunu sorgulayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet pasaport

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