E-Devlet soyağacı sorgulama yeniden erişimde! E-Devlet Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama nasıl yapılır?

Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti olan "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmeti, erişime açıldı. Milyonlarca vatandaş dün gece saatlerinde kullanıma yeniden sunulan e-Devlet soyağacı sorgulama hizmetine akın etti. Kısa süreli olsa da yoğunluk yaşandı ancak geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir çökme sorunu yaşanmadı.

e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA HİZMETİNDE YENİ SİSTEM

Sistem üzerinden soyağacını görüntülemek isteyen vatandaşlar, Alt Üst Soy Bilgisi sayfasına giderek soy bilgilerinin gönderilmesi için bir talep bırakıyor ve ardından bırakılan bu talep doğrultusunda e-Devlet sisteminden vatandaşın doğrulanmış cep telefonuna veya doğrulanmış mail adresine bilgilendirme mesajı gidiyor.

Bu mesajla birlikte de soyağacı bilgisi vatandaşa ulaştırılıyor. Böylece vatandaşlar, herhangi bir çökme/kilitlenme sorununa maruz kalmadan soyağacı bilgisine erişim sağlayabiliyor.

e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet soyağacı sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığı yoluyla giriş yapmak gerekmektedir. Bu seçeneklerden biriyle e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra, arama kutucuğuna "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" yazmak ve soyağacı sorgulama hizmetine giriş yapmak gerekmektedir.

İkinci aşamada sistem talebinizi alacak ve soyağacı raporunuzu oluşturmaya başlayacak. Raporunuz oluşturulduktan sonra da sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize veya cep telefonunuza bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı geliyor.

Mesaj gönderildikten sonra da Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama işleminiz tamamlanmış olacak ve soyağacı raporunuz erişiminize açılacak.