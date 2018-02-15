FİNANS

E-Devlet soyağacı sorgulama yeniden erişimde! E-Devlet Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama nasıl yapılır?

15 Şubat 2018 09:51

e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti için milyonlarca vatandaşın bekleyişi sona erdi. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti ile birlikte e-Devlet sistemleri kilitlendi ve sistem geçici süreyle askıya alındı. Daha sonrasında yapılan açıklamalarda sistemin kısa süre içinde erişime açılacağı ve teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

E-Devlet soyağacı sorgulama yeniden erişimde! E-Devlet Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama nasıl yapılır?

 Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti olan "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmeti, erişime açıldı. Milyonlarca vatandaş dün gece saatlerinde kullanıma yeniden sunulan e-Devlet soyağacı sorgulama hizmetine akın etti. Kısa süreli olsa da yoğunluk yaşandı ancak geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir çökme sorunu yaşanmadı.

 
 
e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA HİZMETİNDE YENİ SİSTEM
 
Sistem üzerinden soyağacını görüntülemek isteyen vatandaşlar, Alt Üst Soy Bilgisi sayfasına giderek soy bilgilerinin gönderilmesi için bir talep bırakıyor ve ardından bırakılan bu talep doğrultusunda e-Devlet sisteminden vatandaşın doğrulanmış cep telefonuna veya doğrulanmış mail adresine bilgilendirme mesajı gidiyor.
 
 
Bu mesajla birlikte de soyağacı bilgisi vatandaşa ulaştırılıyor. Böylece vatandaşlar, herhangi bir çökme/kilitlenme sorununa maruz kalmadan soyağacı bilgisine erişim sağlayabiliyor.
 
 
 
 
e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
 
e-Devlet soyağacı sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığı yoluyla giriş yapmak gerekmektedir. Bu seçeneklerden biriyle e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra, arama kutucuğuna "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" yazmak ve soyağacı sorgulama hizmetine giriş yapmak gerekmektedir.
 
İkinci aşamada sistem talebinizi alacak ve soyağacı raporunuzu oluşturmaya başlayacak. Raporunuz oluşturulduktan sonra da sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize veya cep telefonunuza bilgilendirme mesajı gönderilecek.
 
 
Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı geliyor.
 
Mesaj gönderildikten sonra da Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama işleminiz tamamlanmış olacak ve soyağacı raporunuz erişiminize açılacak.
 
 
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 2 Oy
    Alt ve Üst Soy belgeniz E-Devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ediniz. Uyarısı veriyor, boşuna zaman harcamayın
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    dedesini babasını tanımayan nesil soyağacını görse ne olacakki
    CEVAP VER
  • 0 Oy
    Bulgaristan göçmenleri bakmasın ben baktım bizde sadece nene dedeye kadar görebiliyorsun
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın