e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

“1 Mart’tan bu yana e-Devlet üzerinden 1 milyon 264 bin 403 elektrik, doğalgaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi gerçekleştirildi” diyen Oktay, “813 bin 334 adet elektrik abonelik, fesih ve sorgulama işlemi yapılmış. 451 bin 69 doğalgaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmiş. Daha önce en az 1 gün süren bu işlemleri artık 5 dakikaya kadar indirdik. Zamandan çok önemli tasarruf sağlandı” diye konuştu.

Toplantıda, Dijital Türkiye Versiyon 1.0’da gelinen son durum, kurumların e-Devlet’e entegre ettikleri hizmetler ve sunulan hizmetlerde fiziksel olarak istenen belgelerin kaldırılmasında gelinen aşama ve siber güvenlik konusu ele alındı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu’nun 15 Mart’ta hizmete aldıklarını anımsatan Oktay, daha önce ücretli olan bu hizmeti ayda bir defa olmak üzere ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Geride kalan süreçte Kredi Limit ve Borç Bilgileri Raporu’nun 928 bin 855 kişi tarafından alındığını anlatan Oktay, “Aynı hizmet kapsamında verilen Çek Raporu Başvuru sayısı da 7 bin 107 olarak gerçekleşti. TBB Risk Merkezi raporunun e-devlet öncesi vatandaşa maliyeti 8 lira idi. TBB Risk Merkezi Raporu’nun e-Devlet üzerinden ücretsiz temin edilmesi ile hizmetten faydalanan vatandaş toplamda 7 milyon 430 bin lira tasarruf etti.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

