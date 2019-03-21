FİNANS

E-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

E-Devlet Kapısı üzerinden, "risk merkezi raporu" başvurusu, "adıma tescilli araç", kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri yapılabilecek.

E-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet

E-Devlet Kapısı üzerinden 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı.

www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

Buna göre, Türkiye Bankalar Birliğince "risk merkezi raporu" başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğünce "adıma tescilli araç" (tüzel kişiler için), Milli Eğitim Bakanlığınca kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KAYNAK:AA


PARTNER Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince... Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
İstanbul Jewelry Show kapılarını ziyaretçilere açtı İstanbul Jewelry Show kapılarını ziyaretçilere açtı
Türkiye tarihinde bir ilkTürkiye tarihinde bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E-Devlet risk merkezi raporu

En Çok Okunan Haberler

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

O hesaplarla ilgili flaş açıklama!

O hesaplarla ilgili flaş açıklama!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Beklenen hizmetti; emeği geçenlere teşekkür ederim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Jewelry Show kapılarını ziyaretçilere açtı

İstanbul Jewelry Show kapılarını ziyaretçilere açtı

Diyarbakır'da yeni yöntemle petrol keşfi

Türkiye tarihinde bir ilk

Vergi indirimleri ekonomiye nasıl yansıyacak?

Vergi indirimleri ekonomiye nasıl yansıyacak?

Emlak Katılım Bankası 18 yıl aradan sonra faaliyete başladı

Tarihi banka 18 yıl aradan sonra yeniden döndü

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Bakan Albayrak: KDV uyuşmazlığında imzalar atıldı

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.