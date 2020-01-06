e-Devlet'te 2020 hedefi şimdiden yakalandı, gözler 2023 hedefine odaklandı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, e-Devlet Kapısı'nda 45 milyon olarak planlanan bu yılki kullanıcı sayısı hedefinin bir yıl öncesinden yakalandığını belirterek, "2023 hedefimizi 53 milyon kullanıcıya 893 farklı kurum hizmetinin sunulması olarak belirledik." dedi.

Turhan, AA muhabirine, e-Devlet Kapısı'nda 5 binden fazla elektronik hizmetin kullanıcılara sunulduğunu söyledi.

Sistemde geçen ay günlük ortalama 12 milyon 431 bin, toplam 385 milyon 362 bin 713 kullanım olduğunu ifade eden Turhan, geçen yılın tamamında ise 3 milyar 825 milyon 74 bin 210 kullanımın kaydedildiğini bildirdi.

Turhan, bu kapsamda "Alt-Üst Soy Bilgisi" sorgulama hizmetinin açılmasından bu yana 51 milyonun üzerinde kullanım gerçekleştiği bilgisini verdi.

e-Devlet Kapısı'na yönelik hedeflere dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:

"e-Devlet'te bu yıl sonu itibarıyla 45 milyon olarak hedeflenen kullanıcı sayısını daha 2019 sonunda aştık. Bugün itibarıyla e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 45 milyon 72 bin 811 kişiye ulaştı. 2023 hedefimizi 53 milyon kullanıcıya 893 farklı kurum hizmetinin sunulması olarak belirledik. Şu anda e-Devlet Kapısı'ndan 5 bin 180 farklı hizmet sunuluyor. Bunların 2 bin 600'ü devlet kurumu, 2 bin 123'ü belediye, 403'ü özel kurum, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 1039 yeni hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edildi."