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  4. e-Devlet'te 2020 hedefi şimdiden yakalandı, gözler 2023 hedefine odaklandı

e-Devlet'te 2020 hedefi şimdiden yakalandı, gözler 2023 hedefine odaklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "e-Devlet'te bu yıl sonu itibarıyla 45 milyon olarak hedeflenen kullanıcı sayısını daha 2019 sonunda aştık. Bugün itibarıyla e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 45 milyon 72 bin 811 kişiye ulaştı. 2023 hedefimizi 53 milyon kullanıcıya 893 farklı kurum hizmetinin sunulması olarak belirledik" - "Şu anda e-Devlet Kapısı'ndan 5 bin 180 farklı hizmet sunuluyor. Bunların 2 bin 600'ü devlet kurumu, 2 bin 123'ü belediye, 403'ü özel kurum, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 1039 yeni hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edildi" - "Yerleşim yeri belgesi hizmetinin e-Devlet Kapısı'na entegre edilmesiyle sağlanan tasarruf 360 milyon lira oldu"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, e-Devlet Kapısı'nda 45 milyon olarak planlanan bu yılki kullanıcı sayısı hedefinin bir yıl öncesinden yakalandığını belirterek, "2023 hedefimizi 53 milyon kullanıcıya 893 farklı kurum hizmetinin sunulması olarak belirledik." dedi.

Turhan, AA muhabirine, e-Devlet Kapısı'nda 5 binden fazla elektronik hizmetin kullanıcılara sunulduğunu söyledi.

Sistemde geçen ay günlük ortalama 12 milyon 431 bin, toplam 385 milyon 362 bin 713 kullanım olduğunu ifade eden Turhan, geçen yılın tamamında ise 3 milyar 825 milyon 74 bin 210 kullanımın kaydedildiğini bildirdi.

Turhan, bu kapsamda "Alt-Üst Soy Bilgisi" sorgulama hizmetinin açılmasından bu yana 51 milyonun üzerinde kullanım gerçekleştiği bilgisini verdi.

e-Devlet Kapısı'na yönelik hedeflere dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:

"e-Devlet'te bu yıl sonu itibarıyla 45 milyon olarak hedeflenen kullanıcı sayısını daha 2019 sonunda aştık. Bugün itibarıyla e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısı 45 milyon 72 bin 811 kişiye ulaştı. 2023 hedefimizi 53 milyon kullanıcıya 893 farklı kurum hizmetinin sunulması olarak belirledik. Şu anda e-Devlet Kapısı'ndan 5 bin 180 farklı hizmet sunuluyor. Bunların 2 bin 600'ü devlet kurumu, 2 bin 123'ü belediye, 403'ü özel kurum, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 1039 yeni hizmet e-Devlet Kapısı'na entegre edildi."

- "Kullanıcıların yüzde 62'si erkek, yüzde 38'i kadın"

Bakan Turhan, 45 milyonu aşan e-Devlet Kapısı kullanıcısından yüzde 62'sinin erkek, yüzde 38'inin kadın olduğuna işaret ederek, "Yaş aralıklarına göre bakıldığında, kullanıcıların yüzde 32'si 15-30 yaş, yüzde 35'i 31-46 yaş, yüzde 23'ü 47-62 yaş, yüzde 9'u 63-78 yaş ve yüzde 1'i 79-126 yaş aralığındaki vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

e-Devlet Kapısı sistem altyapısının 7 gün 24 saat kesintilere ve sızmalara karşı izlendiğini vurgulayan Turhan, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan entegrasyonların güvenli bir ağ üzerinde şifreli olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Turhan, e-Devlet'te veri tutulmadığını ancak kurumlardaki verilerin güvenli ağ aracılığıyla vatandaşlara sunulduğunu kaydetti.

e-Devlet Kapısı mobil uygulamasından 2 bin 460 hizmetin verildiğini aktaran Turhan, "Hem android hem de IOS işletim sistemli mobil cihazlarda uygulamalarımızı sunuyoruz. Hizmetleri sunduğumuz uygulamamızın yanı sıra Belge Doğrulama ve e-Devlet Anahtar uygulamaları uygulama marketlerinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Turhan, e-Devlet Kapısı ile 74 ildeki 327 belediyenin sunduğu hizmetlerin yanı sıra 19 yerel hizmet kurumunun bilgi ve hizmetlerinin de kullanıcılara verildiğini anlattı.

- "Tüzel kişiliklere birçok hizmet açılabilme potansiyeli bulunuyor"

Ticaret Bakanlığının, tüzel kişiliklere ve tüm ticari işletmelere ilişkin merkezi veri tabanının oluşturulması amacıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Projesi'nin hayata geçirildiğini hatırlatan Turhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Şirketler, kuruluş dahil birçok işlemlerini bu platformda gerçekleştirebilmektedir. MERSİS ile tüzel kişiliklerin sahipleri ve ortakları kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede MERSİS numarası ile şirket sahipleri ve ortaklarının kimlik numaraları eşleştirilebilmektedir. Bu bilgiler kullanılarak e-Devlet'e 'Sahibi/Ortağı/Yetkilisi Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler', 'Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama' hizmetleri entegre edilmiştir. MERSİS verileri kullanılarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak ortak çalışmalar sonucunda e-Devlet'te tüzel kişiliklere yönelik birçok hizmet açılabilme potansiyeli bulunmaktadır."

Bakan Turhan, e-Devlet'te engellilere yönelik birçok projenin sürdüğüne işaret ederek, işitme veya konuşma engelli vatandaşlara hizmetler sunulduğunu söyledi.

- "En fazla hizmet dökümü sorgulandı"

Elektrik ve doğal gaz abonelik ve fesih başvurusu ile mobil hat abonelik başvurularının da e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandığı bilgisini veren Turhan, "Yerleşim yeri belgesi hizmetinin e-Devlet Kapısı'na entegre edilmesiyle sağlanan tasarruf miktarı 360 milyon lira oldu." dedi.

e-Devlet Kapısı'ndan en fazla kullanılan hizmetin 268 milyonla hizmet dökümü olduğunu aktaran Turhan, bunu yaklaşık 164 milyon ile dava dosyası sorgulama, 138 milyon ile vergi borcu sorgulama hizmetinin izlediğini bildirdi.

- "2020'de hizmetler konsept bazlı olacak"

e-Devlet'e hizmet entegrasyonlarının hızla devam edeceğini vurgulayan Turhan, "e-Dönüşümde yaşadığımız hızlı gelişmeler neticesinde artık hizmetlerimizi konsept, konum ve süreç bazlı olarak geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerdeki bilgilerin konusuna göre gruplanarak, ilişkilendirilerek yeni hizmet halinde kullanıcı odaklı sunulacağını ifade eden Turhan, kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Turhan, bu şekilde kurgulanacak hizmetlerle kullanıcıların konumlarına göre öneriler sunabilecek asistan uygulamalar geliştirilebileceğini belirterek, süreç bazlı hizmetler için veri, hizmet ve süreç envanteriyle bütünleşik, tek bir işlemle süreçlerin tetiklendiği ve sonucunun üretildiği hizmetleri e-Devlet'ten sunacaklarını kaydetti.

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Cahit Turhan E-Devlet e-Devlet Kapısı'ndaki hizmetler kullanıcı sayısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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