FİNANS

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

06 Mart 2018 14:02

Binlerce vatanadaşın akın ettiği soy ağacı, sefer görev emri, miras sorgulama hizmetlerinin ardından e-Devlet üzerinden milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir sorgulama daha çıktı. e-Devlet sisteminden iletişim aboneliklerinden doğan fazla veya hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklarınızı da görebiliyor.Alacak çıkması halinde 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor.

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-Devlet sisteminde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir sorgulama ekranının daha olduğu ortaya çıktı.

 

Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borcun yanı sıra yapılan fazla ve hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor. Alacak çıkması halinde ise paylaşılan hesap numarasına 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor.

"Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

 

 




ALACAĞINIZ ÇIKABİLİR

3 yıldan fazladır uygulamada olan düzenleme ile mobil ve sabit hat telefonlar ile internet ve Kablolu TV gibi uydu sağlayıcılarına yapılan aboneliklerle ilgili geçmiş döneme ait borç sorgusunun yanı sıra ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor.

HATALI FATURA, FAZLA ÖDEME...

Telefon, internet ve uydu aboneliklerinde fazladan yapılan ödemeler, hatalı faturalar, cihaz bedelleri gibi çeşitli nedenlerle tüketiciler bilmeden aldıkları hizmetlerden ötürü her ay düzenli ödeme yaptıkları işletmeciler karşısında alacaklı konumuna geçiyor.

SORGULAMADA 11 FİRMA ÇIKIYOR

Sorgulamanın yapıldığı 200 binin üzerindeki işletmecilere bakıldığında ise mobil tarafta; Avea, Turkcell, Vodafone, sabit şebekede Türk Telekom, internette; Turkcell Superonline, TTnet, TurkNet, Vodafone Net, Kablolu TV’de Turksat, Uydu platformlarında ise Digiturk ile DSamrt yer alıyor.

15 GÜN SÜRESİ VAR

Tüketiciler e-Devlet üzerinden ‘Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/iade işlemleri’ başlığı ile yapılan sorgulamada tarafına iade işlemi olup olmadığını görebiliyor.

Yapılan sorgulamada alacak çıkması halinde tüketiciler sorgulama ekranın sağında bulunan ‘İade al’ butonuna tıklayarak ilgili kurum ile iadenin yapılacağı hesap numarasını paylaşması gerekiyor. İade işlemleri kurumlara göre değişirken bu süre 3 ile 15 iş gününü bulabiliyor. Bazı işletmeciler iade işlemi ile ilgili bilgilendirme mesajı da gönderiyor.
 

VATANDAŞ AKIN EDİNCE E-DEVLET KİLİTLENMİŞTİ

6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanan hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

 
 
 
 


E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Devlet platformuna giriş yapabilmeniz için postaneden bir e-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Şifrenizi PTT şubelerinden edinebilirsiniz. Sisteme de T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.
 
 
 E-DEVLET ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPMAK GEREKİR?

Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.

 

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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 7 Oy
    milleti oyalamanın uyutmanın popüler yolu e devlet artık
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  • 3 Oy
    yeni bir uygulama d2gilki zaten 3 yıldır var bu hizmet...
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  • 9 Oy
    ne alacağım çıktı nede miras ne biçim uygulama
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  • 2 Oy
    Bu milletin alacağından çok borcu çıkar bol bol...
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  • 11 Oy
    E-Devlet denen sistem hiçbir şey işe yaramıyor sadece kurumlarla şahısların arasındaki ilişkileri teşhir etmekten başka bir naneye yaramıyor
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  • 3 Oy
    Alacağı bırak herkes dibine kadar borçlu bu işler gündem değiştirmektir bırakın boş işleri
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  • 8 Oy
    bu yeni birley degilki ben 2 yıl önce türkcellden almıştım..e devlete alacak verecek yazınca çıkıyor zaten...bunda başka bir iş var milyonlarca kişi e devlete tıklıyor kasaya saglam para giriyor...amaç başka
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  • 6 Oy
    e devlet şifresi şu an PTT lerde 2 Tl dir.bu kadar reklamdan sonra yakında fiyat arttırımı yakındır.
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