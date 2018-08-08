E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

Sağlık Bakanlığının yepyeni bir hizmeti e - Devlet üzerinden vatandaşla paylaşması merak uyandırdı. E nabız uygulaması ile rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma gibi birçok işlemi aynı anda yapabiliyorsunuz. İşte detaylar...

E-NABIZDA NELER YAPABİLİRİM ?

Bilgi Ekleme (Tansiyon, Şeker, Nabız, Ağırlık)

“Tansiyon”, “Şeker”, “Nabız” ve “Ağırlık” sekmelerine tıklayarak buraya eklediğiniz bilgilerinizi görebilir, “Ekle” sekmesiyle sisteme şeker, tansiyon, ağırlık, nabız bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

Randevu alma – randevu takip

Takviminizde randevularınızı ay, hafta ve gün bazında görüntüleyebilirsiniz . Randevu üzerine tıklayarak detaylarını görebilirsiniz. Randevu Al butonuna tıkayarak, MHRS’ye ayrıca giriş yapmadan ileriki tarihlere yeni muayene randevusu yapabilirsiniz. Böylece tek ekranda düzenli bir şekilde sağlık işlemlerinizi planlayabileceksiniz.

Kişisel bilgileri paylaşma

Sağlık bilgilerinizi istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sağlık bilginizi paylaşacağınız kişinin TC kimlik numarası ve cep telefonunu girerek bu kişiye sağlık bilgilerinize erişim izni tanırsınız.