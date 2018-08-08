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E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

E-devlete vatandaşın işini kolaylaşıracak bomba bir hizmet daha geldi. Sağlık Bakanlığı üzerinden gerçekleşen e-Nabız hizmetiyle vatandaşlar; rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma vb sağlık işlemlerini yapabilecekler. e Nabız nedir? Nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar...

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

Sağlık Bakanlığının yepyeni bir hizmeti e - Devlet üzerinden vatandaşla paylaşması merak uyandırdı. E nabız uygulaması ile rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma gibi birçok işlemi aynı anda yapabiliyorsunuz. İşte detaylar...

E-NABIZDA NELER YAPABİLİRİM ?

Bilgi Ekleme (Tansiyon, Şeker, Nabız, Ağırlık)

“Tansiyon”, “Şeker”, “Nabız” ve “Ağırlık” sekmelerine tıklayarak buraya eklediğiniz bilgilerinizi görebilir, “Ekle” sekmesiyle sisteme şeker, tansiyon, ağırlık, nabız bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

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Randevu alma – randevu takip

Takviminizde randevularınızı ay, hafta ve gün bazında görüntüleyebilirsiniz . Randevu üzerine tıklayarak detaylarını görebilirsiniz. Randevu Al butonuna tıkayarak, MHRS’ye ayrıca giriş yapmadan ileriki tarihlere yeni muayene randevusu yapabilirsiniz. Böylece tek ekranda düzenli bir şekilde sağlık işlemlerinizi planlayabileceksiniz.

Kişisel bilgileri paylaşma

Sağlık bilgilerinizi istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sağlık bilginizi paylaşacağınız kişinin TC kimlik numarası ve cep telefonunu girerek bu kişiye sağlık bilgilerinize erişim izni tanırsınız.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPARIM?

E-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresini kullanarak veya E-İmza kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

E-NABIZ'A GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “Kullanım Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazısının yanında bulunan kutucuğu tıklamanız gerekmektedir.

-Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Burada yaşadığınız ülke, il, boy ve kan grubu alanlarını doldurmanız gerekmektedir.

-Bu bölümde ilgili alanları doldurduktan sonra “Paylaşım Seçenekleri” alanında kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

-Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileri alanıdır. Burada sisteme cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz şifre bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

-Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet hizmet Sağlık Bakanlığı

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