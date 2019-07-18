E-İhracat Sohbetleri 30 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak

Özellikle online kanallardan ürünlerin daha fazla kitleye ulaşabilmesi sayesinde daha büyük ciroların elde edilmesinden dolayı E-İhracat konusu oldukça gündeme oturdu. Buraya kadar her şey çok güzel, herkes yurtdışına ürün satmak istiyor ama bununla alakalı nasıl yol almaları gerektiği hakkında çok bilgi sahibi değiller. Hangi ürün hangi ülkede satar, nasıl müşteri bulunur, gümrük işleri nasıl halledilir, ürünlerin açıklamaları yabancı dile nasıl çevrilir, ne tip maliyetlerle karşılaşılır gibi onlarca sorunun cevabını bilmediklerinden ve bir yol haritaları olmadığından ilerleme kaydedemiyorlar.

E-İhracatla alakalı konuların konuşulacağı seminerde ürünlerinizi onlarca ülkede binlerce online dükkanda masrafsız, bulunduğu ülkenin kültürünü bilen satıcılar sayesinde hızlı, yurtdışına ürün göndermekle ve ürünleri yabancı dile çevirmekle uğraşmadan nasıl kolayca satabileceğiniz anlatılacak.

Knawat Genel Müdürü Sadeq Alwadeai, Knawat İş Geliştirme Direktörü Ersin Yılmaz, E-Ticaret ve E-İhracat uzmanı Ziya Kızıltan bizlerle beraber olacak ve sizlerden gelen soruları da cevaplandıracak.