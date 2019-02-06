FİNANS

E-tebligat dönemi başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı ve PTT iş birliğiyle yürütülen e-tebligat çalışmaları tamamlandı. Artık firmalar, PTT merkez ve şubelerinden e-tebligat adreslerini alarak işlemlerini yapabilecek.

E-tebligat dönemi başladı

Ticaret Bakanlığı ile PTT iş birliğiyle yürütülmekte olan e-tebligat çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerince, PTT A.Ş. tarafından ticaret şirketleri için oluşturulan elektronik tebligat adresleri hizmeti başladı

Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Resmi gazetede yayımlanan ‘Ulusal Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkisi olan mercilerin, tebligatları belirli gerçek ve tüzel kişilere elektronik ortam ile göndermeleri mecburi hale geldi. Yönetmeliğe göre, tebligatlar aralarında bakanlıkların, mahallî idarelerin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu iktisâdî teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıklarımüessese ve işletmelerine, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara elektronik yolla yapılacak. Bu sistem 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Bu süreç içerisinde e-tebligat adreslerinin tespiti için gerekli kurum, birlik ve kuruluşlara yazılar yazıldı. Bu kurumlardan, kendileriyle çalışan bütün firmaların elektronik tebligat adreslerinin oluşturulması için bilgiler istendi. Bilgilerin toplanması sonucunda, tebligatlar artık Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kanalı ile ulaştırılacak.”

“Özellikle sosyal medya ve bunun yanı sıra bazı yayın organlarında 31 Ocak 2019 tarihine kadar tebligat hesaplarının açtırılmasının mecburi olduğu gibi bir söyleme yer verilmektedir. Bu tarz bir sınırlama söz konusu değildir. Üyelerimiz, 31 Ocak’a kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların açılması gerektiğine dair duyum ve yönlendirmelere itibar etmesinler. Yeni uygulama, tüm üyelerimize ve firmalarımıza hayırlı olsun. E-tebligat adreslerini faal hâle getirecek üyelerimiz www.etebligat.gov.tr adresine girerek işlemlerini online olarak gerçekleştirebilirler” dedi.

Başkan Uğurdağ ayrıca, hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılamayacağını ve ticari şirketlerin bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak duyuruyu beklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi. KAYNAK:İHA

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Destek başlıyor! Faturayı devlet ödeyecekDestek başlıyor! Faturayı devlet ödeyecek
Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsinizKredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı PTT e-tebligat E-Devlet

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Albayrak: Gıda fiyatlarıyla ilgili haftaya adım atacağız

Albayrak: Gıda fiyatlarıyla ilgili haftaya adım atacağız

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Elektrik desteği 15 Şubat'ta başlıyor

Destek başlıyor! Faturayı devlet ödeyecek

Banka, dosya masrafından alınan faizi tüketiciye geri ödeyecek

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıkladı! Gıdada fiyat artışına önlem geliyor

Albayrak: Gıda fiyatlarıyla ilgili haftaya adım atacağız

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Fiyatı 8 liraya çıkan patatesle ilgili İngiltere'den uyarı

Fiyatı 8 liraya çıkan patatesle ilgili İngiltere'den uyarı

LetterOne Dia süpermarketlerini satın almak için teklif verdi

Süpermarket zinciri satılıyor!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.