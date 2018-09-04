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e-Ticaret devi Amazon'dan rekor! 1 trilyon dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2018 18:56 | Son Güncelleme

e-Ticaret devi Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Amazon'un hisseleri geçtiğimiz günlerde şirket tarihinde ilk defa 900 milyar doların üzerine tırmanmıştı.

e-Ticaret devi Amazon'dan rekor! 1 trilyon dolar

e-Ticaret devi Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Amazon'un hisseleri geçtiğimiz günlerde şirket tarihinde ilk defa 900 milyar doların üzerine tırmanmıştı.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret Amazon 1 trilyon dolar

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