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E-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 42 büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

E-ticaret hacmi, 2018 yılında yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar liraya ulaştı.

E-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 42 büyüdü

'Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü' raporuna göre, e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaştı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) proje ortaklığıyla, Deloitte Türkiye, SimilarWeb ve İnveon veri ortaklığıyla hazırlanan, Türkiye’de e-ticaret pazarındaki gelişmeleri uluslararası standartlara göre ölçümleyen "Türkiye e-Ticaret 2018 Pazar Büyüklüğü" raporu, düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, toplantının açılışındaki konuşmasında, e-ticaret sektörünün Türkiye ekonomisi için zorlu geçen bir yılda bile hızlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

E-ticaret sektörüne artık "dijital ticaret" demenin daha doğru olacağını dile getiren Karaca, "E-ticaret sektörü, Türkiye'nin hızla büyüyen, gelişen ve en dinamik sektörleri arasında yer alıyor. Dijital dönüşümün kamu ve büyük işletmelerin yanı sıra KOBİ’lerde, toplumda ve bireylerde de olması büyük önem taşıyor.

Bireylerin yeni teknolojileri kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak gelişmelere adapte olması sektörün büyümesinde itici güç unsuru. KOBİ’lerin teknolojik devrimi yakalayıp, yeni iş modellerine uyum sağlayarak sundukları ürün ve hizmetlerle ekonomik büyümeye katkısı son derecede önemli. Her iki kesimin bu dinamikleri dijital ticaretin büyümesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Karaca, raporun bu yıl altıncısını hazırladıklarını belirterek, e-ticaretin, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüyen bir parçası olduğunu vurguladı.

'BÜYÜK ALIŞVERİŞ SİTESİNİN PAZAR PAYI ARTIYOR'

Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın da 2018’de büyük alışveriş sitelerinin yüksek performans gösterdiğine dikkati çekerek, ilk 10 büyük alışveriş sitesinin pazar payının artış göstermeye devam ettiğini ifade etti.

Geçmiş yıllara paralel olarak büyük ölçekli sitelerin trafik, alışverişe dönme oranı ve sepet büyüklüğü performanslarının, küçük sitelere kıyasla daha fazla arttığını belirten Günaydın, geçen 5 yılda ilk 10 sitenin pazar payının yüzde 40 seviyesinden yüzde 53’e yükseldiğini bildirdi.

Günaydın, "Mobil trafik payı da artan akıllı telefon sahipliği, mobil internet maliyetlerinin düşmesi ve sitelerin mobil uyumlululuğunun artması nedeniyle birçok kategoride masaüstü trafiği geçer hale geldi." dedi.

'E-TİCARET HAREKETE GEÇİRDİĞİ SEKTÖRLERLE BİRLİKTE ELE ALMAK GEREK'

TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise e-ticaret hacminin büyümeye devam etmesinin sadece sektör açısından değil, ülke ekonomisi açısından da sevindirici olduğunu söyledi.

Son 5 yıla bakıldığında Türkiye’de e-ticaret hacminde ortalama yüzde 33’lük bir büyüme görüldüğünün altını çizen Ertaş, "Geçtiğimiz yıl yüzde 42 oranında bir büyüme oldu. E-ticareti sadece online alışveriş olarak değil harekete geçirdiği sektörlerle birlikte ele almak gerekiyor. Bu açıdan e-ticaret ülkemizde özellikle turizm, teknoloji ve perakende sektörlerinin gelişmesine çok önemli katkıda bulunuyor.

Sektörümüzden gelen olumlu verilere karşılık e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı ise yüzde 5.3 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kalıyor. Teknolojik yeniliklerle son derece dinamik olan e-ticaret sektörünün, ülkemizde mobil internetin ve mobil uygulamaların gelişimiyle, ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


'İNSANLARN NE OLURSA OLSUN SEYAHAT ETMEYE DEVEM EDİYOR'

Enuygun.com Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, toplantı kapsamında düzenlenen "Türkiye'de E-Ticaret'in Gelişimi" başlıklı paneldeki konuşmasında, online seyahatin gelişmiş ülkelerde giderek arttığını belirterek, Türkiye'de online seyahatin çok ciddi şekilde arttığını söyledi.

Geleneksel seyahat sektörü temsilcilerinin, online seyahate yatırım yapmaya başladığına dikkati çeken Erol, "Seyahatte offlineden onlineye bir kayış yaşanıyor. Raporda bunun e-ticaretin büyümesine katkısı görülüyor. Enuygun.com olarak piyasayı yönlendiren, alışkanlıkları değiştiren bir şirket olduk. Yeni ürünler sunarak, teknolojiye yatırım yaparak bunu yapıyoruz. İnsanlar ne olursa olsun seyahat etmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.


E-TİCARET HARCALARINDA 'TATİL-SEYAHAT' İLK SIRADA

Rapora göre, Türkiye’de e-ticaret sektörü 2018 yılında büyümesini hız kesmeden sürdürerek yüzde 42 oranında artışla 59,9 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. 2014-2018 yıllarında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 33 oldu.

Büyüme oranlarında yüzde 54'le ve 22,9 milyar lira ile "Tatil-seyahat" kategorisi ilk sırada yer alırken, diğer kategoriler; 20,8 milyar lirayla "Sadece Online Perakende", 10,7 milyar lirayla "Çok Kanallı Online Perakende", 5,5 milyar lirayla "Online Bahis" olarak sıralandı.

Türkiye'de toplam perakende pazarında online işlemlerin oranı yüzde 5,3 olarak belirlenirken, gelişmiş ülkeler ortalaması yüzde 11,1 ve gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 5,9 olarak öne çıkıyor.

Raporun öne çıkan trendlerine bakıldığında, tüketici ürünlerinde görülen fiyat artışı ve kur etkisiyle bu yıl sepet büyüklükleri geçen yıllara göre daha fazla arttığı görülüyor.Türkiye’ye artan yabancı turist trafiği, havayolu ve konaklama şirketlerinin online trafik rakamlarını pozitif etkiledi. Trafiğe ek olarak,yükselen kur etkisiyle tatil seyahat kategorisi hızlı büyüdü.

Dayanıklı tüketim ürünlerinde yaşanan talep düşmesine paralel olarak elektronik kategorisi geçmişe göre daha düşük performans gösterdi. Türkiye’de geçen yıl toplam perakende sektörü düşük bir büyüme performansı sergilerken, sektör içerisinde e-ticaret kanalının hızlı büyümesi nedeniyle e-ticaretin payı hızlı bir şekilde artarak yüzde 5,3 seviyesine ulaştı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
E-ticaret pazarı ÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca

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