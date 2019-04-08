E-Ticaret’in Devleri Sahnede

Kişisel Gelişim ve Kariyer Komitesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterildi.Okulumuz İşletme Binası’nda 300 kişinin katılmıyla gerçekleşen etkinlik LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı M.Salih Yılmaz’ın sunumuyla başladı.Ardından FMCG Paneli ile E-Ticaret’in mutfağına giriş yapıldı.

Panelde FMCG’nin devleri Unilever,PepsiCo ve Nestle’nin E-Ticaret Müdürleri Burcu Çakmak,Tankut Koçyıldır ve Esat Hacaloğlu, IEEE GTÜ kurucusu ve Logo Yazılım Acoount Manager Erdem Eraydın moderatörlüğünde dijitalleşme,omnichannel,alternatif kanallar konuşuldu.Ardından pazara yeni bir heyecan getiren startup kültürüyle Getir şirketinden ,Getir COO Çağlar Ergin dinleyicilere deneyimlerini aktardı.Dördüncü oturumda GittiGidiyor Dijital Pazarlama Müdürü Mine Kohen sunumuyla iş hayatında yardımcı olacağını düşündüğü bazı önerilerde bulunup kendi kariyerini ve hayat hikayesini anlattı.

Aynı zamanda gittigidiyorda dijital pazarlama bölümünü detaylı anlatıp pazarlama üzerinde çalışmak isteyenler için tavsiyelerde bulundu.Son oturumda Hepsi Burada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan E-İhracat ,satış stratejileri ve Hepsiburada’nın E-Ticaretteki yerini anlattan sunumuyla etkinlik son buldu.



FUAYE ALANI DİKKAT ÇEKTİ

26 sponsorla gerçekleşen etkinlikte fuaye alanında birçok şirket yer aldı.Yiyecek-içecekten,teknik standlara kadar yer alan standlara katılımcıların ilgisi yoğundu.

