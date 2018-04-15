e-Ticaretten sonra şimdi de s-Ticaret! Çığ gibi büyüyor

Perakendede sosyal ticaret çığ gibi büyüyor. Sektör, e-ticaretin getirdiği yeniliklere uyum sağlamaya çalışırken, sosyal medyanın gelişmesi günlük yaşamın her alanında farklılıklar yaratıyor. 2 milyar kullanıcılı Facebook, 1.5 milyar kullanıcılı YouTube ve 800 milyonluk Instagram aynı zamanda birçok markanın da mağazası durumunda. Dünyada ‘s-Ticaret’ olarak adlandırılan sosyal ticaret, 2011’de 5 milyar dolar hacme sahipken 2016’da 50 milyar dolara yükseldi. Önümüzdeki 3 yılda bu rakamın 3’e katlanarak 160 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Son 5 yılda 10 kat büyüyen sosyal ticaret, alışveriş alışkanlıklarını tamamen değiştirirken, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, durumun hem tüketici hem de sektör açısından büyük risk taşıdığını söyledi.

KÖTÜ DENEYİMLE SONUÇLANIYOR



Vatan gazetesinin haberine göre, tüketicinin ürünü sosyal medyadan görüp beğendiğini ve satın almak istediğini belirten Ekmekçi, “Ancak karşısında tüzel kişilik değil, kendisi gibi bir birey yer alıyor. Bu gibi durumlarda sonuç genellikle tüketicinin yaşadığı kötü deneyimle sonuçlanıyor. Ürün vaat edildiği gibi kendisine ulaşmıyor ya da vaat edilenden farklı, kırık ve hasarlı ürün oluyor. Tüketici yaşadığı mağduriyeti çözebilmek için kimseye ulaşamıyor ya da hukuki yollara başvuramıyor. Çünkü söz konusu alışveriş bir mesafeli satış sözleşmesiyle bile korunmuyor. Satıcı, yaptığı satış üzerinden vergi dahi ödemiyor. Ürünlerin sağlık açısından uygun olduğuna dair bir denetleme de yapılamıyor. Hatta bu gibi mecralarda satışı yasaklanmış ürünlere dahi rastlamak mümkün” dedi.