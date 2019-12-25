Ebeveynlerin yüzde 66'sı internet kullanım sınırını çocuklara bırakıyor

Araştırma, çocukların internet aktivitelerine yönelik bu yaklaşımın yanı sıra ebeveynlerin kendi cep telefonu alışkanlıklarını veya internette geçirdikleri süreyi de kısıtlamadıklarını ortaya çıkardı. Araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 73,1'i internete bir şekilde bağımlı olduklarını kabul etti.

Öte yandan, anneler, internete ara verme konusunda çocuklarına daha çok güveniyor. Türkiye'de annelerin yüzde 69,9'u bu şekilde davranırken, babalarda bu oran yüzde 59,4 olarak gerçekleşti. Ayrıca, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 52,3'ü çocuklarının internette neler yaptığını kontrol etmeye gerek duymuyor.

Ebeveynlerin yüzde 73,1'i internette çok fazla vakit geçirdiklerini, yüzde 78'i de internet ve mobil cihaz kullanımının aile yaşantılarına etki ettiğini belirtti.

Kaspersky açıklamasına göre, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 66'sı çocuklarının internette geçirdiği süreyi kendilerinin belirlemesine izin veriyor. Ebeveynlerin bunu, çocukların kendi internet faaliyetlerini denetleyebilmesini sağlamak için yaptığı belirlendi.

Yüzde 82'lik bölüm internet bağlantılı mobil cihazlarını çocuklarının yanında veya evde kullandığını, yüzde 57 oranında bir kısım ise internet veya mobil cihazların çocuklarıyla konuşmalarının arasına girdiğini belirtti.

- "Aileler ve arkadaşların özel bağ kurması çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, internet ve dijital hizmetlerin çocukların dikkatini uzun süre cezbedecek çeşitli içerikler sunduğunu belirterek, "Gerçek hayatın çok daha cazip olabileceğini unutmamak gerek. Özellikle ebeveynler çocuklarına zaman ayırıp ortak faaliyetler yapmalı. Ayrılan bu zaman, aileler ve arkadaşların özel bağ kurup anıları paylaşmaları için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çocukların internette geçireceği süreyi düzgün bir şekilde ayarlayabilmek için şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarınızın sizden ilgi beklediği anlarda cihazınızı bırakarak onlara önem verdiğinizi gösterin. Çocuğunuz internette çok fazla vakit geçiriyorsa hemen kısıtlamaya gitmeyin. Bunun yerine bu konuyu onlarla sakin bir şekilde konuşun, böylece uzun vadede zararlı olabilecek olumsuz tepkilere yol açmazsınız. Boş vakitlerinizde farklı ve ilgi çekici şeyler yaparak çocuklarınızın cihazları olmadan zaman geçirmek istemesini sağlayın. Bunun için onları yeni bir spor dalına yönlendirebilir veya tüm aile birlikte daha fazla aktivite yapabilirsiniz. Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarının kullanımı için temel kurallar belirleyin. Bunların okul hayatını veya arkadaşlarıyla gerçek dünyadaki ilişkileri etkilememesini sağlayın. Tüm aile için belirli kurallar koyun. Böylece çocuğunuz ailede internet kullanımı konusunda haksızlığa uğradığını düşünmesin."

