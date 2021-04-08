EBRD Başkanı'ndan Ağbal yorumu: Türkiye'nin güvenirliliği için iyi değil!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, merkez bankası başkanının görevden alınmasından sonra Türkiye'nin finansal istikrarı konusunda endişelerin arttığını ve Türkiye'deki politika yapıcıların sıkı para politikasına odaklanıp enflasyonla mücadele etmelerinin gerektiğini açıkladı.

'TCBM BAŞKANINI DEĞİŞTİRMEK GÜVENİRLİLİK İÇİN İYİ DEĞİL'

Renaud-Basso, “Merkez bankası başkanını çok sık değiştirmek (Türkiye’nin) güvenilirliği için iyi değil” dedi.

Ayrıca Renaud-Basso, 38 ülkeyi kapsayan EBRD bölgesindeki en büyük riskin corona virüsü aşılarına erişimin yavaşlığı olduğunu belirtti.

Türkiye geçen yıl EBRD’den 1.7 milyar euro kredi almıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada “faizleri de tek haneli rakamlara indirerek bütçedeki (faiz) yükünü çok daha azaltacağız” demişti.

(Reuters)



