EBRD Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 4.2'den yüzde 1'e düşürdü

EBRD daha önce Mayıs ayında yüzde 4.2 olarak belirlediği Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini yüzde 1'e indirdi. Bu yıl için daha önce yüzde 4.4 olarak belirlediği büyüme tahmini ise yılın ikinci yarısında başlayan yavaşlama nedeniyle yüzde 3.6'ya düşürdü.

EBRD'nin tahminleri hükümetin yüzde 3.8 olan resmi 2018 tahminine yakın ancak yüzde 2.3 olan 2019 tahmininin altında bulunuyor.

EBRD tarafından bugün yayımlanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'de ekonomik büyümenin tahminlerden sapmasına yol açabilecek unsurlar ise bankacılık sektörünün durumu ve ekonomi politikaları olarak belirtildi.

Raporda, "Ekonomik görünüm üzerindeki temel riskler bankacılık sektörü ile ilgili belirsizliğin yanı sıra ekonomi politikalarının yönü ve TL'de değer kaybının sürmesine yönelik risklerdir" denildi.

Değerlendirmede Mayıs'tan bu yana sert değer kaybeden TL'nin orta vadeli ekonomik program, Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilimin azalması ve TCMB'nin sert faiz artırımı sayesinde istikrar kazandığı ifade edilerek, "Ekonomide TL'deki değer kaybının zorladığı yeniden dengeleme, tüketim odaklı ekonomik büyümenin ortaya çıkardığı... dış dengesizlikleri azaltacaktır" denildi.