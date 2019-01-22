EBRD, Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin, geçen yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptığını belirterek, "2019'da Türkiye'ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Tuerkner, EBRD'nin 2019 yatırım planları ve önceliklerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in; jeopolitik gerilimlerin, ekonomik yavaşlamanın olduğu, para biriminde değer kayıplarının yaşandığı ve yatırımcı algısının zayıfladığı, zorlu bir yıl olduğunu ancak EBRD'nin, Türkiye ekonomisine olan güçlü bağlılığını koruduğunu söyledi.

EBRD'nin, geçen yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptığını belirten Tuerkner, EBRD'nin Türkiye’ye olan inancını sürdürdüğünü ifade etti.

Tuerkner, "2019'da Türkiye'ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz. Biz talep doğrultunda hareket eden bir bankayız. Yatırımlarımız, finansmana dair mevcut talebe, yerel ve dış yatırımcıların yatırım yapmak konusundaki isteğine, sermaye piyasalarının durumuna ve birçok faklı faktöre bağlı olacaktır." diye konuştu.

"Bankamız, Türkiye'deki hisse senedi portföyünü artırmakla ilgilenecektir"